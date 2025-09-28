NATO tăng cường hiện diện tại Baltic sau các vụ máy bay không người lái xâm nhập Đan Mạch

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO thông báo sẽ nâng cấp nhiệm vụ tại khu vực biển Baltic bằng việc triển khai thêm một tàu hộ vệ phòng không cùng các khí tài khác, nhằm đối phó với loạt vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái tại Đan Mạch.

Máy bay tiêm kích MiG-31 của Nga bay trên vùng biển Baltic. Ảnh do Không quân Thụy Điển công bố.

NATO tuyên bố sẽ “tiến hành tăng cường cảnh giác hơn nữa bằng các tài sản đa lĩnh vực mới ở khu vực biển Baltic”, bao gồm “các nền tảng tình báo, giám sát, trinh sát và ít nhất một khinh hạm phòng không”. NATO từ chối cung cấp thông tin chi tiết, gồm cả sự đóng góp của từng nước thành viên trong kế hoạch tăng cường hiện diện ở Baltic.

Trước đó, lực lượng vũ trang Đan Mạch ngày 27/9 cho biết, trong đêm 26/9 rạng sáng 27/9 họ đã phát hiện UAV không xác định gần các cơ sở quân sự của nước này. Đây là vụ UAV xâm nhập không phận Đan Mạch mới nhất được công bố.

Kể từ ngày 22/9, sân bay Copenhagen và ít nhất 5 sân bay khác của Đan Mạch, cả dân sự và quân sự, đã bị đóng cửa tạm thời trong vài giờ do phát hiện UAV trên vùng trời gần đó.

Một số quốc gia NATO quanh biển Baltic như Ba Lan, Estonia cũng báo cáo các trường hợp máy bay hoặc UAV xâm nhập không phận và cáo buộc Nga là bên đứng sau các vụ vi phạm này.

Phát biểu tại Đại Hội đồng Liên hợp quốc hôm 27/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov một lần nữa bác bỏ cáo buộc cho máy bay hay UAV xâm nhập không phận các nước NATO. Ông Lavrov còn cảnh báo rằng “bất kỳ hành động xâm lược nào chống lại đất nước chúng tôi [Nga] đều sẽ bị đáp trả quyết liệt” và “nếu có bất kỳ nỗ lực nào nhằm bắn hạ bất kỳ vật thể bay trong không phận của chúng tôi, thì tôi nghĩ mọi người sẽ rất hối hận”.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters, CNA news