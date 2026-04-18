Nâng tầm dịch vụ trong mùa du lịch mới

Bước vào mùa xuân - hè 2026, các di tích, danh thắng trên địa bàn Thanh Hóa đang khoác lên mình diện mạo mới, sẵn sàng đón khách. Công tác chỉnh trang, nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo an toàn cho du khách đang được triển khai đồng bộ, thể hiện sự chủ động, chuyên nghiệp trong hoạt động quản lý và phát huy giá trị di sản.

Người dân và du khách tham quan, chiêm bái tại đền Độc Cước, phường Sầm Sơn trong những ngày đầu xuân Bính Ngọ.

Tại đền Bà Triệu, những ngày đầu năm dòng người đến dâng hương, tham quan tại khu di tích diễn ra trong không khí trang nghiêm, trật tự. Công tác tổ chức, hướng dẫn được thực hiện bài bản, tạo điều kiện thuận lợi để du khách thực hành tín ngưỡng, đồng thời góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa của di tích.

Phó giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa Trương Hoài Nam cho biết, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng nhằm đảm bảo các điều kiện tốt nhất phục vụ du khách. Theo đó, các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ được triển khai chặt chẽ. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, nhân viên thường xuyên túc trực, sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn du khách, đồng thời kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Mục tiêu đặt ra là đảm bảo mọi hoạt động tham quan, dâng hương diễn ra an toàn, văn minh, đúng quy định. Việc chủ động chuẩn bị từ sớm không chỉ góp phần duy trì môi trường tham quan lành mạnh, mà còn tạo dựng hình ảnh một điểm đến lịch sử, văn hóa tiêu biểu của tỉnh.

Tại phường Sầm Sơn, đền Độc Cước là một trong những điểm đến ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực. Từ công tác quản lý, chỉnh trang cảnh quan đến việc nâng cao chất lượng phục vụ, tất cả đều được thực hiện theo hướng chuyên nghiệp, bài bản. Không gian xung quanh đền được đầu tư trang trí với nhiều tiểu cảnh và khu vực chào xuân rực rỡ. Những background được thiết kế công phu không chỉ góp phần tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, mà còn trở thành điểm check-in hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Chị Hà Thị Thanh Mai ở phường Sầm Sơn chia sẻ: "Năm nay, địa phương đã có nhiều đổi mới đáng kể như bố trí các bãi đỗ xe miễn phí và xây dựng các điểm check-in phục vụ nhu cầu lưu giữ kỷ niệm của du khách. Tôi thấy những thay đổi này góp phần tạo nên không khí du xuân náo nhiệt, đông vui hơn so với các năm trước".

Một trong những điểm mới đáng chú ý trong mùa lễ hội năm nay là việc triển khai miễn phí hoàn toàn các điểm trông giữ xe tại khu vực đền Độc Cước. Đây được xem là giải pháp thiết thực, góp phần khắc phục tình trạng thu phí giữ xe cao từng gây bức xúc trong các mùa lễ hội trước. Song song với đó, lực lượng chức năng và công an được bố trí túc trực thường xuyên, thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, phân luồng giao thông, đảm bảo trật tự, an toàn cho du khách. Nhờ vậy, hoạt động tham quan, chiêm bái diễn ra thuận lợi, không xảy ra tình trạng ùn tắc hay mất an ninh trật tự. Những nỗ lực này không chỉ giúp người dân và du khách cảm thấy yên tâm hơn khi đến tham quan, mà còn góp phần nâng cao hình ảnh điểm đến thân thiện, chuyên nghiệp trong mắt du khách.

Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Sầm Sơn Dương Đức Hưng cho biết: "Địa phương đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ. Trong đó, việc lan tỏa, tu sửa các điểm di tích nổi tiếng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, chiêm bái ngày càng tăng của người dân và du khách. Cùng với việc đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ, địa phương hướng đến mục tiêu tạo dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện, nơi du khách có thể an tâm tham quan và trải nghiệm".

Không dừng lại ở các hoạt động phục vụ mùa xuân, phường Sầm Sơn cũng đang tích cực chuẩn bị cho mùa du lịch hè 2026 với nhiều giải pháp đồng bộ. Công tác chỉnh trang đô thị tiếp tục được đẩy mạnh, các phương án quản lý du lịch được hoàn thiện nhằm đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho du khách trong mùa cao điểm. Việc duy trì miễn phí các điểm trông giữ xe sẽ tiếp tục được triển khai, góp phần giảm chi phí và tạo thuận lợi cho du khách. Bên cạnh đó, các điểm tắm tráng miễn phí trên bãi biển cũng được bố trí nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng nhu cầu thiết thực của người dân và du khách. Những giải pháp này thể hiện quyết tâm của địa phương trong việc xây dựng hình ảnh điểm đến hiện đại, văn minh, thân thiện, đồng thời nâng cao năng lực phục vụ và khả năng cạnh tranh của du lịch địa phương.

Với sự chủ động trong công tác chuẩn bị, từ đảm bảo an ninh trật tự, chỉnh trang cảnh quan đến nâng cao chất lượng dịch vụ, các di tích, danh thắng tại Thanh Hóa đang hướng tới một mùa du lịch với diện mạo khởi sắc. Không chỉ đáp ứng nhu cầu tham quan, chiêm bái của người dân, các điểm đến còn góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa, đồng thời khẳng định vị thế của địa phương trong bản đồ du lịch văn hóa, tâm linh.

Bài và ảnh: Phương Đỗ