Nắng nóng cực đoan đẩy mức tiêu thụ điện ngày 26/5 lập kỷ lục mới

Phụ tải hệ thống điện Quốc gia và miền Bắc đều xác lập kỷ lục vận hành về công suất và sản lượng trong ngày 26/5. NSMO khuyến nghị cộng đồng tiết kiệm điện và dịch chuyển giờ dùng điện.

Ngày 25/5/2026, hệ thống điện Quốc gia và miền Bắc đồng loạt xác lập kỷ lục mới về cả công suất lẫn sản lượng tiêu thụ trong năm 2026. Đà tăng này tiếp tục được ghi nhận trong ngày 26/5 và dự báo còn leo thang mạnh hơn vào ngày 27/5, khi Hà Nội có thể chứng kiến nhiệt độ cao nhất lịch sử hơn một thập kỷ qua.

Kỷ lục bị "xô đổ" liên tiếp

Ngày 25/5/2026 đã trở thành một mốc đáng chú ý trong lịch sử vận hành ngành điện khi phụ tải hệ thống điện Quốc gia và miền Bắc đồng thời xác lập kỷ lục về cả công suất và sản lượng của năm 2026.

Cụ thể, công suất cực đại toàn hệ thống đạt 57.120 MW vào lúc 13h40, tăng tới 13,5% so với cùng kỳ năm 2025. Sản lượng tiêu thụ điện trong ngày đạt 1,171 tỷ kWh, vượt 5,3% so với mức kỷ lục của năm ngoái. Riêng tại miền Bắc, công suất cực đại đạt 29.667 MW, tăng 1.712 MW so với ngày 24/5 và cũng cao hơn 5,3% so với kỷ lục năm 2025.

Về cơ cấu tiêu thụ, miền Bắc tiếp tục dẫn đầu với sản lượng 603 triệu kWh, chiếm 51,5% toàn hệ thống; miền Nam đạt 460,6 triệu kWh (39,3%) và miền Trung đạt 107,4 triệu kWh (9,2%).

Bước sang ngày 26/5, số liệu sơ bộ cập nhật đến trưa cho thấy nhu cầu tiêu thụ điện không có dấu hiệu hạ nhiệt. Phụ tải hệ thống điện Quốc gia và miền Bắc lần lượt đạt 57.590 MW và 29.385 MW. So với cùng thời điểm ngày hôm qua, công suất toàn quốc tăng thêm khoảng 470 MW, trong khi riêng khu vực miền Bắc ghi nhận mức tăng xấp xỉ 900 MW. Điện áp các nút trên hệ thống và mức mang tải các thiết bị hiện vẫn trong giới hạn vận hành cho phép.

Đáng chú ý, theo nhận định của các chuyên gia khí tượng thủy văn, ngày 26/5 và 27/5 có khả năng cao sẽ xảy ra kỷ lục về nhiệt độ tại Hà Nội với nền nhiệt dao động khoảng 40,3-42 độ C. Đây là ngưỡng nhiệt độ vượt qua mức kỷ lục 40,3 độ C từng được ghi nhận vào tháng 5/2015 - tức là mức cao nhất trong hơn một thập kỷ qua.

Với nền nhiệt cực đoan như vậy, dự kiến vào cao điểm tối nay (22h ngày 26/5), phụ tải hệ thống điện Quốc gia sẽ đạt 56.700 MW, còn miền Bắc dự kiến vọt lên 30.200 MW - tăng khoảng 800 MW so với cao điểm buổi chiều và chính thức đánh dấu một kỷ lục tiêu thụ mới trong năm 2026.

Miền Bắc có thể chạm mốc 31.500 MW vào ngày 27/5

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng gay gắt diện rộng tại Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ tiếp tục duy trì đến khoảng ngày 27-28/5 với nhiệt độ phổ biến 36-42 độ C, có nơi trên 40 độ C. Khu vực Ninh Bình và đồng bằng Bắc Bộ ghi nhận nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C.

Công nhân Tổng Công ty Điện lực Miền Trung kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện đảm bảo vận hành an toàn và đáp ứng điện cho khách hàng. (Ảnh: TTXVN)

Do đó, Công ty Vận hành Hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) dự báo công suất lớn nhất của hệ thống điện miền Bắc vào cao điểm 22h ngày 27/5 có thể lên tới 31.000-31.500 MW, cao hơn xấp xỉ 6.500-7.000 MW so với thời điểm trước đợt nắng nóng.

Sản lượng tiêu thụ điện toàn quốc ngày 27/5 dự kiến đạt 1,221 tỷ kWh (tăng 4% so với ngày 25/5); trong đó miền Bắc đạt 644 triệu kWh (tăng 7%), miền Nam đạt 470 triệu kWh (tăng 3%) và miền Trung đi ngang ở mức 107 triệu kWh.

Huy động tối đa nguồn LNG và dầu

Để đảm bảo đủ điện trong giai đoạn nắng nóng cao điểm, NSMO tiếp tục duy trì vận hành đồng thời nhiều nguồn điện chi phí cao. Các tổ máy chạy LNG với tổng công suất 3.034 MW được huy động gồm: GT1 Nhơn Trạch 3 (812 MW), GT2 Nhơn Trạch 4 (812 MW), GT1-GT2 Phú Mỹ 2-2 (2x345 MW) và GT1-GT2 Phú Mỹ 3 (2x360 MW). Bên cạnh đó, các tổ máy chạy dầu FO như S1, S2 Ô Môn I (2x330 MW) cũng được duy trì liên tục.

Ngoài ra, các tổ máy chạy dầu còn lại với tổng công suất 376 MW bao gồm S1-3, GT4-5 Thủ Đức (DO), S4 Cần Thơ (FO), GT1-4 Cần Thơ (DO) đã được NSMO lên kế hoạch huy động trong các giờ cao điểm.

Chiến lược huy động này nhằm thực hiện “mục tiêu kép” là vừa đảm bảo đủ công suất khả dụng cho hệ thống trong các khung giờ cao điểm, vừa chủ động tiết kiệm nước tại các hồ thủy điện trên toàn quốc, đặc biệt là khu vực miền Trung để điều tiết nước tối ưu phục vụ vận hành cho cả mùa khô.

Khuyến cáo tiết kiệm điện và dịch chuyển giờ dùng điện

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 30/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện và phát triển điện mặt trời mái nhà, đồng thời nhằm đảm bảo vận hành an toàn hệ thống và tối ưu chi phí cho người dùng, NSMO khuyến nghị cộng đồng thực hiện hai nhóm hành động ngay trong những ngày tới.

Về tiết kiệm điện, người dân và doanh nghiệp cần tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, đặt nhiệt độ điều hòa không khí từ 26 độ C trở lên và tiết giảm đèn chiếu sáng trang trí ngoài trời vào buổi tối để giảm áp lực lên hệ thống cung cấp điện.

Về dịch chuyển giờ dùng điện, người dân được khuyến khích chủ động điều chỉnh các hoạt động tiêu thụ điện lớn sang các khung giờ thấp điểm, qua đó góp phần san sẻ áp lực và đảm bảo an toàn cho toàn hệ thống điện Quốc gia trong những ngày nắng nóng cực đoan sắp tới.

