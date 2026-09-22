Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục, thế giới vẫn đứng trước nguy cơ lỡ mục tiêu 2030

Năng lượng tái tạo toàn cầu ghi nhận mức tăng trưởng kỷ lục trong năm 2025, góp phần cắt giảm hàng trăm tỷ USD chi phí nhiên liệu hóa thạch. Tuy nhiên, tốc độ hiện tại vẫn chưa đủ để đạt được các mục tiêu khí hậu quan trọng vào năm 2030.

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Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế (IRENA) công bố ngày 21/9, công suất năng lượng tái tạo bổ sung trên toàn thế giới trong năm 2025 đạt mức kỷ lục 693 gigawatt (GW), tương đương hơn một nửa tổng công suất lắp đặt của toàn nước Mỹ. Nhờ sự bùng nổ này, toàn cầu đã tiết kiệm được gần 500 tỷ USD chi phí nhiên liệu hóa thạch.

Thư ký điều hành Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, ông Simon Stiell, khẳng định áp lực và động lực từ quy luật thị trường đang biến việc chuyển đổi sang năng lượng sạch thành xu thế không thể đảo ngược, đưa năng lượng tái tạo trở thành nguồn điện có chi phí cạnh tranh nhất tại hầu hết các thị trường.

Mặc dù vậy, IRENA cảnh báo quy mô phát triển hiện nay vẫn chưa đáp ứng mục tiêu tăng gấp 3 lần công suất năng lượng tái tạo vào năm 2030 được phê chuẩn tại Hội nghị COP28. Tổng công suất hiện đạt 5,15 terawatt (TW). Nếu duy trì tốc độ tăng trưởng của năm 2025, thế giới sẽ đạt 10,6 TW vào năm 2030, vẫn thiếu khoảng 0,6 TW so với mục tiêu 11,2 TW.

Dù khoảng cách đã thu hẹp so với mức thâm hụt 0,9 TW của năm trước, nỗ lực toàn cầu vẫn cần phải tăng hơn gấp đôi. Bên cạnh đó, thế giới cũng đang tụt hậu nghiêm trọng trong việc thực hiện mục tiêu gấp đôi tốc độ cải thiện hiệu suất năng lượng.

Các chuyên gia khí hậu lưu ý rằng, đà tăng của năng lượng tái tạo vẫn chưa đủ để làm giảm mức sử dụng nhiên liệu hóa thạch, do nhu cầu năng lượng toàn cầu tiếp tục tăng.

Theo Đánh giá thống kê năng lượng thế giới của Viện Năng lượng công bố tháng 6/2026, nhiên liệu hóa thạch vẫn đáp ứng 86% tổng nhu cầu năng lượng toàn cầu trong năm 2025 và mức sử dụng các nguồn nhiên liệu này tiếp tục tăng về lượng tuyệt đối.

Thanh Giang