Các đài truyền hình lớn của Mỹ đồng loạt ngừng đưa hình ảnh về Tổng thống Trump

Nhiều đài truyền hình lớn của Mỹ đã đồng loạt ngừng đưa hình ảnh về các hoạt động chính thức của Tổng thống Donald Trump, trong bối cảnh căng thẳng giữa chính quyền và giới truyền thông gia tăng sau khi Nhà Trắng hạn chế quyền tiếp cận của một số cơ quan báo chí.

Theo các nguồn tin truyền thông Mỹ, 5 đài truyền hình lớn, gồm: CNN, ABC, CBS, NBC và Fox News, vốn luân phiên đảm nhiệm việc ghi hình và cung cấp hình ảnh về các hoạt động của Tổng thống Trump nhằm giảm chi phí. Sau khi Nhà Trắng loại CNN khỏi nhóm, 4 đài còn lại đã nhất trí ngừng cung cấp hình ảnh về các sự kiện của Tổng thống từ ngày 21/9.

Theo đó, nhiều sự kiện quan trọng dự kiến diễn ra ngày 22/9, trong đó có bài phát biểu của Tổng thống Trump tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, sẽ không được các mạng truyền hình lớn của Mỹ phát hình trực tiếp.

Trong khi đó, CNN, Politico và MSNBC, những cơ quan truyền thông bị loại khỏi hoạt động đưa tin tại Nhà Trắng, đã khởi kiện chính quyền tại Tòa án Liên bang ở thủ đô Washington. Các cơ quan này cho rằng quyết định của chính quyền vi phạm Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ về quyền tự do ngôn luận và Tu chính án thứ năm về quy trình pháp lý.

Luật sư đại diện Theodore Boutrous Jr. cho rằng động thái của chính quyền là sự xâm phạm quyền tự do báo chí và quy trình pháp lý. Ba cơ quan truyền thông cũng cảnh báo việc duy trì quyết định trên có thể ảnh hưởng đến quyền tiếp cận thông tin của công chúng và hoạt động báo chí độc lập.

Về phần mình, Tổng thống Trump bác bỏ cáo buộc chính quyền hạn chế tự do báo chí. Trên mạng xã hội Truth Social, ông cho rằng Nhà Trắng không nhằm vào tự do báo chí mà đang chống lại cái mà ông gọi là “tin giả”, đồng thời cáo buộc một số cơ quan truyền thông gây tổn hại đến lợi ích an ninh quốc gia.

Vụ kiện hiện được giao cho Thẩm phán liên bang Timothy Kelly xem xét. Năm 2018, ông từng ra phán quyết có lợi cho CNN trong vụ Nhà Trắng thu hồi thẻ tác nghiệp của phóng viên Jim Acosta và yêu cầu khôi phục quyền tiếp cận của phóng viên này.

Ngọc Liên