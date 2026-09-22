Mỹ cảnh báo các hãng hàng không Iran ngừng hoạt động toàn cầu từ ngày 23/9

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran, trong đó tập trung vào lĩnh vực hàng không, khi Washington cảnh báo các biện pháp trừng phạt mới sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của các hãng hàng không nước này.

Trả lời kênh CNBC, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết từ ngày 23/9, các hãng hàng không Iran có thể bị ngừng hoạt động trên phạm vi toàn cầu do tác động của các lệnh trừng phạt của Mỹ. Theo ông, các hãng hàng không bị trừng phạt sẽ không thể tiếp nhiên liệu, sử dụng dịch vụ tại sân bay hoặc bán vé nếu các đối tác cung cấp những dịch vụ này muốn tránh nguy cơ bị loại khỏi hệ thống tài chính bằng đồng USD.

Cảnh báo được đưa ra khoảng hai tuần sau khi Bộ Tài chính Mỹ bổ sung 27 hãng hàng không Iran vào danh sách trừng phạt. Washington đồng thời cảnh báo các công ty và cá nhân cung cấp dịch vụ cho những hãng hàng không này có thể phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt và bị hạn chế tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ.

Theo hãng tin AFP, sau tuyên bố của ông Bessent, hai nguồn tin Iraq cho biết Baghdad sẽ đình chỉ các chuyến bay của các hãng hàng không Iran. Gruzia cũng đã cấm các hãng hàng không Iran hoạt động tại nước này, trong khi hãng hàng không Mahan Air của Iran cho biết đã đình chỉ các chuyến bay tới Thổ Nhĩ Kỳ theo đề nghị của Ankara.

Hồi đầu tháng này, Mỹ cho biết đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với tất cả các hãng hàng không Iran còn lại chưa nằm trong diện bị trừng phạt, đồng thời nhằm vào một số tổ chức ở ngoài Iran bị cáo buộc hỗ trợ ngành hàng không nước này.

Ngành hàng không Iran từ lâu chịu tác động của các lệnh trừng phạt, hạn chế khả năng mua máy bay, phụ tùng và tiếp cận dịch vụ bảo dưỡng. Không phận Iran từng bị đóng hoàn toàn sau khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel bắt đầu hồi cuối tháng 2. Một số hoạt động hàng không sau đó được nối lại, chủ yếu do các hãng hàng không Iran thực hiện.

Ngọc Liên