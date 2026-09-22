Mỹ mở lại hai căn cứ quân sự tại Greenland

Mỹ, Đan Mạch và Greenland chuẩn bị ký kết thỏa thuận cho phép Washington mở lại hai căn cứ quân sự tại hòn đảo chiến lược Greenland. Động thái gia tăng hiện diện quân sự này nhằm củng cố an ninh khu vực Bắc Cực, đồng thời ngăn ngừa sự gia tăng ảnh hưởng của các đối thủ chiến lược trong khu vực.

Dự kiến, đại diện ba bên sẽ chính thức ký kết thỏa thuận mới tại kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc ở thành phố New York vào ngày 22/9. Nội dung chi tiết của văn bản thỏa thuận chưa được công bố chính thức và các điều khoản vẫn đang trong quá trình hoàn thiện cuối cùng.

Theo đó, Mỹ sẽ mở lại căn cứ Narsarsuaq ở phía Nam Greenland, vốn bị đóng cửa từ thập niên 1950, và thiết lập lực lượng tại căn cứ Mestersvig ở bờ biển phía Đông, nơi lực lượng tuần tra chó kéo xe của quân đội Đan Mạch đang sử dụng.

Thỏa thuận này được đưa ra sau nhiều tháng sức ép từ phía Mỹ nhằm gia tăng kiểm soát Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen khẳng định văn kiện mới vẫn tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Đan Mạch và quyền tự quyết của người dân Greenland, đồng thời đặt an ninh Bắc Cực dưới sự giám sát của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Việc mở rộng căn cứ đánh dấu bước ngoặt lớn trong chính sách quân sự của Mỹ tại Bắc Cực. Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Mỹ từng duy trì 17 cơ sở quân sự và hơn 10.000 binh sĩ tại Greenland, nhưng hiện chỉ còn giữ lại Căn cứ Không gian Pituffik với khoảng 150 nhân sự.

Song song với thỏa thuận quân sự, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã họp với đại diện 7 quốc gia Bắc Cực, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư hạ tầng, năng lực quân sự và phát triển đội tàu phá băng.

Biến đổi khí hậu làm tan băng ở Bắc Cực đang mở ra các tuyến hàng hải mới cùng nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào, khiến khu vực này trở thành trọng tâm cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc.

Thanh Giang