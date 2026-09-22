Chủ tịch Triều Tiên: Vụ thử vũ khí mới là bước tiến về công nghệ quốc phòng

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) vừa tuyên bố đã thử nghiệm thành công một hệ thống vũ khí mới dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, trong bối cảnh Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản vừa kêu gọi Bình Nhưỡng trở lại đối thoại.

Theo KCNA, ông Kim Jong-un trực tiếp giám sát vụ thử do cơ quan quản lý tên lửa của Triều Tiên thực hiện. Ông cho rằng việc phát triển và tiếp thu các công nghệ mới có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng sẵn sàng chiến đấu và sự phát triển của lực lượng vũ trang Triều Tiên trong tương lai.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đồng thời nhấn mạnh những tiến bộ về công nghệ quân sự sẽ cho thấy rõ hơn năng lực phát triển vũ khí của nước này. Ông Kim khẳng định vụ thử là một phần trong các hoạt động thường xuyên nhằm thực hiện chính sách quốc phòng của Triều Tiên và không gây ảnh hưởng đến an ninh của các nước láng giềng. KCNA không nêu cụ thể loại vũ khí được thử nghiệm, chỉ cho biết đây là một hệ thống vũ khí mới có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển công nghệ vũ khí của Triều Tiên.

Trước đó, ngày 20/9, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan về phía vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này.

Vụ thử diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên tiếp diễn. Bình Nhưỡng trước đó cáo buộc Mỹ làm gia tăng căng thẳng thông qua các cuộc tập trận quân sự.

Trong khi đó, ngày 21/9, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu đã gặp nhau tại New York bên lề phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81. Ba nước tái khẳng định cam kết đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên và kêu gọi Bình Nhưỡng trở lại đối thoại. Theo tuyên bố chung, Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản khẳng định tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hòa bình, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh con đường đối thoại vẫn rộng mở.

Minh Phương