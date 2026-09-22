Anh hỗ trợ tiếp nhiên liệu cho máy bay Saudi Arabia đối phó với Houthi

Thủ tướng Anh Andy Burnham mới đây cho biết London đã chấp thuận yêu cầu của Saudi Arabia về hỗ trợ quân sự mang tính phòng thủ, trong đó Không quân Hoàng gia Anh sẽ cung cấp dịch vụ tiếp nhiên liệu trên không cho máy bay chiến đấu Saudi Arabia nhằm ứng phó các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen.

Phát biểu với các phóng viên trên đường tới New York dự Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 21/9, ông Burnham cho biết, quyết định được đưa ra sau khi Saudi Arabia đề nghị hỗ trợ quân sự. Theo ông, hoạt động này nhằm giúp Saudi Arabia đối phó các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái, đồng thời bảo đảm an toàn cho các tuyến vận tải trong khu vực.

Theo các quan chức Anh, thỏa thuận có thời hạn và sẽ được thường xuyên xem xét. Hoạt động hỗ trợ dự kiến bắt đầu trong những ngày tới, với máy bay tiếp dầu RAF Voyager tham gia các nhiệm vụ được xác định là phòng thủ. London nhấn mạnh nhiệm vụ này không bao gồm hỗ trợ các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Houthi.

Động thái trên diễn ra sau khi Houthi gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Saudi Arabia, trong đó có Riyadh và một số cơ sở năng lượng. Saudi Arabia cho biết hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn một số tên lửa hướng tới thủ đô.

Tình hình tại khu vực Biển Đỏ cũng trở nên đáng chú ý khi Houthi tuyên bố kiểm soát cảng Mocha và đảo Perim, vị trí chiến lược nằm gần eo biển Bab al-Mandab. Đây là tuyến hàng hải quan trọng nối Biển Đỏ với Vịnh Aden, đồng thời là một trong những tuyến vận chuyển hàng hóa và năng lượng quan trọng của khu vực. Những diễn biến này làm gia tăng lo ngại về khả năng gián đoạn hoạt động vận tải biển.

Anh và Saudi Arabia có quan hệ hợp tác quốc phòng lâu năm, trong đó London là một trong những nhà cung cấp vũ khí lớn cho Riyadh. Đầu năm nay, Anh cũng đã triển khai hệ thống phòng không Sky Sabre tới Saudi Arabia nhằm hỗ trợ bảo vệ nước này trước các cuộc tấn công bằng tên lửa.

Thu Uyên