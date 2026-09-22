Pháp đề xuất phối hợp với Ấn Độ bảo đảm tự do hàng hải tại Hormuz và Bab el-Mandeb

Theo Bộ Ngoại giao Pháp, Paris mới đây đề xuất phối hợp với Ấn Độ nhằm bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz và eo biển Bab el-Mandeb, đồng thời hoan nghênh những nỗ lực hòa giải của Pakistan giữa Iran và Mỹ trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải và nguồn cung năng lượng.

Đề xuất trên được Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot đưa ra trong cuộc gặp người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar bên lề kỳ họp thứ 81 Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tự do hàng hải tại hai tuyến đường biển chiến lược, đồng thời tái khẳng định cam kết đối với luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương. Ông Barrot cũng nhắc lại sáng kiến chung của Pháp và Anh nhằm bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz và sự ủng hộ của hai nước đối với cải cách Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Trong cuộc gặp Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar, ông Barrot hoan nghênh những nỗ lực hòa giải của Islamabad giữa Iran và Mỹ, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của các cuộc đàm phán với sự tham gia rộng rãi nhằm góp phần bảo đảm nguồn cung năng lượng và giải quyết các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân, tên lửa đạn đạo và các hoạt động khu vực của Iran.

Trong khi đó, Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế đối với Tehran. Ngày 21/9, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington sẽ áp dụng các biện pháp nhằm cô lập mạng lưới hàng không dân dụng Iran trên toàn cầu từ ngày 23/9. Theo ông, các đơn vị nước ngoài cung cấp nhiên liệu, dịch vụ hạ cánh hoặc bán vé cho các chuyến bay của Iran có thể đối mặt nguy cơ bị loại khỏi hệ thống tài chính Mỹ. Washington cũng cảnh báo các trung gian tài chính hỗ trợ Tehran sẽ bị nhắm tới. Ông Bessent cho biết vấn đề này đã được thảo luận với nhiều nước, trong đó có Trung Quốc.

Các diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục gây sức ép đối với hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, cũng như các tuyến thương mại và năng lượng trong khu vực.

Minh Phương