Nâng cao vị thế phụ nữ dân tộc thiểu số

Trong những năm qua, Dự án 8 về “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, giai đoạn 2021-2025" (sau đây gọi tắt là Dự án 8) thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai kịp thời đã góp phần nâng cao nhận thức, chất lượng cuộc sống của phụ nữ và trẻ em khu vực miền núi trên địa bàn tỉnh.

Hội LHPN tỉnh triển khai truyền thông Dự án 8 với nội dung phòng chống bạo lực, xâm hại, mua bán phụ nữ và trẻ em.

Hội LHPN xã Tam Chung hiện có 1.442 hội viên, sinh hoạt tại 8 chi hội, trong đó hơn 95% hội viên là người dân tộc thiểu số. Từ khi triển khai các nội dung thuộc Dự án 8, hội viên Hội LHPN xã không chỉ được hỗ trợ về kiến thức pháp luật, kỹ năng nuôi dạy con, xây dựng hạnh phúc gia đình, mà còn được tư vấn, hướng dẫn ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất, kinh doanh và giới thiệu kết nối thị trường, tham gia chuỗi giá trị, từng bước giúp kinh tế gia đình phát triển bền vững. Bên cạnh đó, Hội LHPN xã còn chủ động thực hiện sớm nội dung mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” của Dự án 8. Trước đây, trên địa bàn xã thường xảy ra các vụ bạo lực gia đình. Nguyên nhân chủ yếu do tư tưởng trọng nam khinh nữ... Thông qua công tác tuyên truyền và khéo vận động, các thành viên trong mô hình đã hòa giải nhiều trường hợp mâu thuẫn, có nguy cơ bạo lực gia đình, qua đó ngăn chặn kịp thời 8 vụ tảo hôn trên địa bàn.

Tham dự buổi truyền thông “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”, chị Hà Thị Sành, hội viên chi hội phụ nữ bản Cân, chia sẻ: “Các chị em trong bản thường xuyên được tham gia các buổi truyền thông của Dự án 8. Nhờ vậy, chúng tôi hiểu thêm về cách phòng, chống bạo lực gia đình, nắm được pháp luật và biết cách chăm sóc, nuôi dạy con. Tôi cũng được các chị em trong bản chia sẻ bí quyết gìn giữ và xây dựng hạnh phúc gia đình. Từ đó hiểu rằng, khi vợ chồng có những mâu thuẫn nhỏ thì cũng cần ngồi lại nói chuyện để cùng tháo gỡ, tránh to tiếng hay nóng tính dẫn đến những điều không hay. Khi vợ chồng hòa thuận sẽ cùng nhau nuôi dạy con trưởng thành, phát triển kinh tế”.

Lần đầu tiên, trong Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi có riêng một dự án thành phần về thúc đẩy bình đẳng giới. Đối tượng thụ hưởng là phụ nữ và trẻ em gái tại các địa bàn đặc biệt khó khăn, với mục tiêu chung là nâng cao nhận thức, thay đổi định kiến giới; chăm lo, giải quyết một số vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Giai đoạn 2021-2025, Hội LHPN tỉnh đã phát huy vai trò chủ trì, tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan triển khai các nội dung, chỉ tiêu của dự án. Dự án 8 đến nay được triển khai thực hiện tại các thôn, bản thuộc các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh với 4 nội dung: Tuyên truyền, vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm góp phần xóa bỏ các định kiến, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng; xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ, trẻ em trong các hoạt động; trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng.

Theo đó, toàn tỉnh đã thành lập và duy trì hoạt động 297 tổ truyền thông cộng đồng, 46 “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” và 54 câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” với 795 thành viên nòng cốt; tổ chức được 130 cuộc đối thoại chính sách cấp xã và cụm thôn, bản; 14 lớp tập huấn cho cán bộ cấp xã; 47 cuộc tập huấn lồng ghép giới cho cán bộ thôn, bản; nâng cao năng lực cho hơn 400 lượt cán bộ nữ dân tộc thiểu số tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị. Đồng thời, chú trọng giải pháp kinh tế thông qua việc hỗ trợ 15 mô hình sinh kế, tổ hợp tác, HTX do phụ nữ làm chủ ứng dụng khoa học công nghệ 4.0.

Dự án 8 bước đầu đã đem lại hiệu quả tích cực trong việc nâng cao nhận thức trong cộng đồng các địa phương miền núi về giới và bình đẳng giới, nhất là nâng cao vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số trong đời sống xã hội ngày nay.

Bài và ảnh: Ngọc Tiến