Nâng cao trình độ nghiệp vụ kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, chiến sĩ

Trong các ngày 13, 14 và 15/6, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy cho chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức tại trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa.

Trong chương trình bồi dưỡng, hơn 670 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ được truyền đạt các chuyên đề quan trọng như: quy định của pháp luật liên quan đến công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH; quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phương tiện PCCC, hệ thống điện phục vụ PCCC; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH; trách nhiệm của UBND cấp xã trong PCCC và CNCH cũng như một số nội dung lưu ý trong kiểm tra về PCCC đối với cơ sở của UBND cấp xã...

Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa, phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ ngày càng nhanh, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho đời sống xã hội.

Đối với lực lượng Công an nhân dân, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần bảo vệ thành quả phát triển kinh tế, giữ gìn cuộc sống bình yên của Nhân dân. Trong đó, chủ động kiểm tra, rà soát các điều kiện an toàn PCCC, nhận diện sớm nguy cơ, loại trừ kịp thời các yếu tố có thể dẫn đến cháy, nổ chính là giải pháp phòng ngừa từ gốc, từ xa, mang tính bền vững và hiệu quả nhất.

Các cán bộ, chiến sĩ tham gia lớp bồi dưỡng.

Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ tham gia lớp bồi dưỡng tập trung cao độ, tiếp thu đầy đủ, tích cực thảo luận, trao đổi để tháo gỡ tường tận những vấn đề còn bất cập, khó khăn, đảm bảo triển khai đầy đủ quy định của pháp luật đến người dân, doanh nghiệp.

Đặc biệt, mỗi cán bộ, chiến sĩ chủ động nghiên cứu, nhận thức sâu sắc nội dung chính của Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh để áp dụng thực hiện ngay từ ngày 1/7/2026, tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

Thượng tá Lê Trọng Tài, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH quán triệt nội dung tại lớp bồi dưỡng.

Cũng tại lớp bồi dưỡng, các cán bộ, chiến sĩ sẽ được trao đổi chuyên sâu về công tác nghiệp vụ cơ bản; quản lý hồ sơ nghiệp vụ đối với địa bàn, cơ sở; quy trình và nội dung thực hiện kiểm tra về PCCC; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH...

Đây đều là những nội dung trọng tâm, sát thực tiễn, góp phần nâng cao năng lực tham mưu, quản lý nhà nước và khả năng xử lý các tình huống phát sinh ngay từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tuyết Hạnh