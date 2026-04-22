Nâng cao tính tuân thủ pháp luật thuế cho doanh nghiệp

Ngày 22/4, tại xã Triệu Sơn, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức lớp đào tạo, tập huấn kiến thức về chính sách thuế mới cho doanh nghiệp với chủ đề: “Chính sách thuế năm 2026- Hiểu đúng để vận hành doanh nghiệp an toàn, hiệu quả”.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Nguyễn Xuân Hưng, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa cho rằng, từ đầu năm 2026 đến nay, tình hình thế giới biến động mạnh khiến giá nhiên liệu tăng cao, làm gia tăng chi phí đầu vào và suy giảm sức mua trên thị trường. Đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là doanh nghiệp quy mô nhỏ, các hộ, cá nhân kinh doanh - những chủ thể còn nhiều hạn chế về nguồn vốn và nhân lực. Để tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, khuyến khích hộ, cá nhân chuyển lên doanh nghiệp và đảm bảo công bằng trong chính sách thuế, từ đầu năm đến nay, nhiều chính sách thuế mới liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh có hiệu lực, đòi hỏi doanh nghiệp cần kịp thời cập nhật, hiểu đúng và thực hiện đúng quy định trong quá trình vận hành doanh nghiệp.

Các đại biểu chủ trì hội nghị.

Với vai trò là tổ chức đại diện, tập hợp và kết nối cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng như xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp hội viên, Hiệp hội doanh nghiệp Thanh Hóa tổ chức lớp đào tạo, tập huấn về các chính sách thuế mới năm 2026. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp trên địa bàn nắm bắt, cập nhật kịp thời các chính sách, quy định mới nhằm tuân thủ và áp dụng hiệu quả vào sản xuất, kinh doanh. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp, kịp thời nắm bắt, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh của hội viên và đề xuất các cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ.

Tại chương trình, trên 100 doanh nghiệp hội viên thuộc Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã được đại diện Thuế tỉnh Thanh Hóa, Hội tư vấn Thuế tỉnh và các chuyên gia phổ biến, cập nhật chính sách thuế mới năm 2026. Nổi bật là Luật quản lý thuế số 108/2025/QH15 với các điểm mới về đối tượng áp dụng; phân nhóm người nộp thuế; về quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ và các hành vi bị nghiêm cấm; về kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế; Nghị định số 68 của Chính phủ và thông tư 18 của Bộ Tài chính quy định nhiều nội dung mới liên quan đến khai thuế, nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử và quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh; những thay đổi trong chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và những lưu ý quan trọng trong công tác kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các doanh nghiệp cũng được trao đổi, giải đáp những vướng mắc phát sinh trong việc thực thi chính sách thuế mới cũng như các thủ tục hành chính thuế; được hướng dẫn áp dụng các quy định mới vào thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong vận hành, quản trị doanh nghiệp đảm bảo an toàn, thông suốt và hiệu quả.

Trong bối cảnh các quy định pháp luật về thuế tiếp tục có nhiều điều chỉnh theo hướng thuận lợi, công bằng và minh bạch với người nộp thuế, hội nghị giúp các doanh nghiệp Thanh Hóa kịp thời cập nhật, hiểu đúng và thực hiện chính sách thuế đúng quy định. Qua đó, giúp doanh nghiệp, người nộp thuế nắm bắt được các thông tin cần thiết, hữu ích để kịp thời cập nhật và thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về thuế đã ban hành, nhằm tháo gỡ rào cản, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước.

Hồng Ngọc