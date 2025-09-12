Nâng cao nghiệp vụ và truyền thông về phòng, chống đuối nước trẻ em

Trong 2 ngày 11 và 12/9, tại tỉnh Quảng Trị, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp với Tổ chức Chiến dịch vì trẻ em không thuốc lá (đơn vị Vận động chính sách Y tế toàn cầu) Hoa Kỳ (CTFK/GHAI) tại Việt Nam tổ chức chương trình tập huấn nâng cao nghiệp vụ và truyền thông về phòng, chống đuối nước trẻ em tại Việt Nam cho phóng viên báo chí, cán bộ phụ trách công tác trẻ em của 11 tỉnh, thành phố miền Trung.

Quang cảnh hội thảo tập huấn.

Tham dự chương trình có TS.BS Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế); TS.BS Vũ Thị Kim Hoa, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; ThS. Hoàng Thị Bích Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia (Cục Báo chí); đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, Tổ chức Campaign for Tobacco-Free Kids.

TS.BS Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em phát biểu khai mạc chương trình.

Ông Hồ Tân Cảnh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị phát biểu tại hội thảo tập huấn.

Phát biểu khai mạc chương trình, TS.BS Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em, chia sẻ: Tai nạn đuối nước ở trẻ em luôn là nỗi lo đối với mỗi gia đình, đặc biệt ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa thiếu những sân chơi lành mạnh, an toàn cho trẻ. Cùng với đó, việc thiếu kiến thức, kỹ năng xử lý tai nạn thương tích nói chung cũng là nguyên nhân gây ra tai nạn đuối nước ở trẻ em. Vì vậy, đòi hỏi gia đình, nhà trường, các cấp, ngành và toàn xã hội cần tăng cường phối hợp, đồng bộ những giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, phòng chống nguy cơ đuối nước cho trẻ em.

Thông qua chương trình tập huấn, Ban Tổ chức mong muốn các cơ quan báo chí, truyền thông sẽ cùng vào cuộc mạnh mẽ hơn để huy động trách nhiệm cộng đồng và nguồn lực xã hội, lan toả kiến thức phòng tránh đuối nước cho trẻ em, hiểu đúng bản chất hiện trạng công tác phòng, chống đuối nước trẻ em. Từ đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, các cấp, các ngành trong việc góp phần làm giảm tình trạng đuối nước trẻ em.

TS Dương Khánh Vân, cán bộ kỹ thuật, Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, thông tin tổng quan tình hình đuối nước trên thế giới và tại Việt Nam; các biện pháp phòng, chống theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới.

Tại hội thảo tập huấn, các nhà báo, phóng viên thuộc các cơ quan báo chí và cán bộ làm công tác trẻ em của 11 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung được giới thiệu các chính sách, pháp luật liên quan đến phòng, chống đuối nước trẻ em và định hướng công tác truyền thông về phòng, chống đuối nước trẻ em; các biện pháp phòng, chống theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới; kinh nghiệm triển khai chương trình phòng, chống đuối nước trẻ em Việt Nam...

ThS. Hoàng Thị Bích Hạnh, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu chiểu dữ liệu truyền thông số quốc gia chia sẻ các kỹ năng cần thiết dành cho các nhà báo, phóng viên.

Các học viên đã cùng trao đổi với chuyên gia về chủ đề phòng, chống đuối nước trẻ em trên báo chí hiện nay; thuận lợi và khó khăn khi truyền thông trên mạng xã hội; lồng ghép đuối nước trẻ em với các vấn đề xã hội khác; xây dựng và truyền tải câu chuyện về đuối nước trẻ em; xây dựng ý tưởng, thông điệp, câu chuyện truyền thông về phòng, chống đuối nước trẻ em.

Các học viên tham quan lớp học bơi tại Trường TH&THCS Bắc Dinh, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Trong chương trình tập huấn, các đại biểu đã tham quan thực tế lớp học bơi tại Trường TH&THCS Bắc Dinh, xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị.

