Tài chính vi mô Thanh Hóa đồng hành cùng “nữ chủ tự tin, doanh nghiệp tự tiến”

Với những nỗ lực kết nối và lan tỏa giá trị, trong những năm qua Tổ chức TCVM Thanh Hóa là đối tác địa phương của nhiều chương trình, dự án, sáng kiến vì sự phát triển của cộng đồng, vì sự tiến bộ của phụ nữ. Thông qua các chương trình, dự án, sáng kiến này giúp cho hàng chục nghìn khách hàng là hộ nghèo, cận nghèo, yếu thế, phụ nữ... vươn lên trong cuộc sống, tự tin khẳng định mình. Những mô hình phát triển kinh tế thuộc chương trình “Bừng sáng - Nữ chủ tự tin, doanh nghiệp tự tiến” do Tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam (sau đây viết tắt là CARE) phối hợp với Trung tâm Phát triển Toàn diện Mastercard tổ chức, Tổ chức TCVM Thanh Hóa tham gia với vai trò đối tác địa phương, là minh chứng sinh động.

Tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam cùng Tổ chức TCVM Thanh Hóa tham quan mô hình kinh doanh tiêu biểu của khách hàng tham gia chương trình “Bừng sáng - Nữ chủ tự tin, doanh nghiệp tự tiến”.

Ra đời năm 1945, CARE là tổ chức nhân đạo hàng đầu chống đói nghèo toàn cầu và cứu trợ khẩn cấp. Có mặt ở 100 nước và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới, CARE đặc biệt chú trọng hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái nghèo bởi khi có được nguồn lực phù hợp để vươn lên thoát nghèo, từng bước ổn định cuộc sống và gây dựng tương lai. Từ năm 2020 đến nay, TCVM Thanh Hóa và CARE đã có những chương trình, sáng kiến hợp tác thành công, mang lại giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Tiếp nối thành công của sáng kiến Thắp lửa - Care Ignite, từ năm 2023 đến năm 2027, CARE và các đối tác sẽ tiếp tục triển khai chương trình “Bừng sáng - Nữ chủ tự tin, doanh nghiệp tự tiến” với mục tiêu hỗ trợ hơn 90.800 doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ phát triển bằng cách cung cấp các giải pháp tài chính, số hóa và nâng cao năng lực vận hành doanh nghiệp.

Chương trình được xem như bệ phóng vững chắc, đồng hành cùng các nữ chủ kinh doanh trên hành trình xây dựng và phát triển doanh nghiệp một cách bền vững. Các sáng kiến trong chương trình sẽ tập trung vào việc tăng cường sức khỏe tài chính của các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ bằng cách hợp tác với các đối tác địa phương ở từng thị trường để cung cấp các sản phẩm tài chính và dịch vụ hỗ trợ phù hợp. Cùng với đó, chương trình tiếp cận giải quyết các rào cản giới đặc thù mà các doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo phải đối mặt và thử nghiệm những sáng kiến.

Nhận thức được vai trò, ý nghĩa mà chương trình mang lại cho khách hàng, với tư cách là đối tác địa phương, ngay từ những ngày đầu triển khai chương trình, Tổ chức TCVM Thanh Hóa đã nhanh chóng, tích cực triển khai hiệu quả các hoạt động cộng đồng, đưa các chương trình, khóa học thiết thực tới đông đảo khách hàng là các nữ doanh nhân, tiểu thương và hộ kinh doanh tại Thanh Hóa.

Nắm bắt cơ hội, nhiều khách hàng đã nhanh nhạy tiếp thu, ứng dụng kiến thức học hỏi được vào phát triển kinh tế hộ, doanh nghiệp vi mô, hình thành các mô hình tiêu biểu như: cơ sở sản xuất bánh gai của gia đình chị Cao Thị Duyên (xã Cẩm Tú), cơ sở sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ làm từ cói của chị Cao Thị Đào (xã Hồ Vương); nước mắm Vị Thanh của Hợp tác xã chế biến thủy sản Hải Bình (phường Hải Bình)...

Năm 2023, hành trình phát triển kinh tế với nghề làm bánh gai truyền thống của gia đình chị Cao Thị Duyên có thêm dấu mốc mới với sự đồng hành của Tổ chức TCVM Thanh Hóa. Chị Duyên mạnh dạn vay vốn của Tổ chức TCVM Thanh Hóa để đầu tư, mua sắm máy móc phục vụ sản xuất như: máy nghiền lá gai, máy nghiền bột gạo, máy đánh bột... “Với việc áp dụng máy móc hỗ trợ trong một số công đoạn sản xuất đã giúp tăng năng suất, cải thiện chất lượng làm bánh hơn, bột được đánh đều và nhuyễn hơn, bánh làm ra dẻo, ngon hơn”, chị Duyên chia sẻ.

Bên cạnh việc cho vay vốn, Tổ chức TCVM Thanh Hóa còn tạo điều kiện, hỗ trợ chị Duyên có cơ hội tham gia các lớp giáo dục tài chính, các khóa tập huấn về bán hàng online, tham gia Dự án tăng trưởng doanh nghiệp của tôi do Quỹ châu Á (TAF), Trung tâm phụ nữ và phát triển (CWD) tổ chức; chương trình “Bừng sáng - Nữ chủ tự tin, doanh nghiệp tự tiến” do CARE và các đối tác tổ chức. Chị Duyên bộc bạch: “Thông qua các khóa học, các chương trình, dự án ấy, tôi có sự thay đổi lớn trong nhận thức về việc sản xuất, kinh doanh; hiểu thêm về quản trị kinh doanh, quản lý tài chính, đặc biệt là nâng cao năng lực bán hàng trên các nền tảng số như facebook, zalo".

Với mục tiêu sản xuất, cung ứng sản phẩm bánh gai an toàn, chất lượng đến tay người tiêu dùng, chị Duyên đã liên kết với các hộ cung cấp lá gai, lúa nếp, dừa tươi, đậu xanh... trong xã để chủ động nguồn nguyên liệu sạch, phục vụ chế biến, nâng cao thu nhập. Ngoài ra, gia đình cũng tự trồng lá gai trên đồi, trồng lúa nếp, đậu xanh, sử dụng phân bón hữu cơ nhằm đảm bảo chất lượng cũng như giảm chi phí nhập nguyên liệu, từ đó tăng thêm thu nhập từ bán bánh.

Sau nhiều nỗ lực, đến nay bình quân doanh thu của cơ sở sản xuất bánh gai Thiên Dương đạt khoảng 90 triệu đồng/tháng, tạo việc làm thường xuyên cho 4 lao động địa phương. Khẳng định vai trò của người phụ nữ trong gia đình, cũng như xã hội, chị Duyên mong muốn được kết nối và đưa sản phẩm tiêu thụ được nhiều hơn khi ra các tỉnh ngoài.

Không chỉ có cơ sở sản xuất bánh gai của gia đình chị Cao Thị Duyên, với sự lan tỏa, triển khai hiệu quả của chương trình “Bừng sáng - Nữ chủ tự tin, doanh nghiệp tự tiến” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nhiều khách hàng của Tổ chức TCVM Thanh Hóa đã và đang viết tiếp câu chuyện đẹp về ý chí, nghị lực vươn lên khẳng định giá trị bản thân và xây dựng cộng đồng phát triển bền vững.

Bài và ảnh: Thùy Anh