Tăng mức trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 344/2025/NĐ-CP ngày 29/12/2025 điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975.

Tăng mức trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong - Ảnh: Báo Lạng Sơn

Đối tượng điều chỉnh mức trợ cấp

Nghị định 344/2025/NĐ-CP nêu rõ đối tượng điều chỉnh mức trợ cấp bao gồm:

1. Thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

2. Thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975.

Mức trợ cấp và thời điểm điều chỉnh

Nghị định 344/2025/NĐ-CP điều chỉnh trợ cấp hằng tháng bằng 2 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định hiện hành.

Mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 01/7/2024 là 500.000 đồng/tháng ( theo Nghị định số 76/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính phủ ). Như vậy, từ ngày 1/7/2025, mức trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong sẽ tăng từ 540.000 đồng/tháng ( theo Quyết định số 29/2016/QĐ-TTg và Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ) lên 1 triệu đồng/tháng.

Mức trợ cấp hằng tháng này được áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. Trường hợp thanh niên xung phong quy định trên đã từ trần kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 nhưng chưa được điều chỉnh trợ cấp theo Nghị định này thì người tổ chức mai táng được truy lĩnh khoản tiền chênh lệch do điều chỉnh trợ cấp kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 đến tháng thanh niên xung phong từ trần.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2026. Quyết định số 29/2016/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chế độ trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và mức trợ cấp hằng tháng quy định tại Điều 5 Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2026.

Minh Hiển - Chinhphu.vn

Nguồn: https://baochinhphu.vn/tang-muc-tro-cap-hang-thang-doi-voi-thanh-nien-xung-phong-102251229182518496.htm