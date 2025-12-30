Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Tăng mức trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong

Minh Hiển - Chinhphu.vn
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 344/2025/NĐ-CP ngày 29/12/2025 điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975.

Tăng mức trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 344/2025/NĐ-CP ngày 29/12/2025 điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975.

Tăng mức trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong

Tăng mức trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong - Ảnh: Báo Lạng Sơn

Đối tượng điều chỉnh mức trợ cấp

Nghị định 344/2025/NĐ-CP nêu rõ đối tượng điều chỉnh mức trợ cấp bao gồm:

1. Thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

2. Thanh niên xung phong đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975.

Mức trợ cấp và thời điểm điều chỉnh

Nghị định 344/2025/NĐ-CP điều chỉnh trợ cấp hằng tháng bằng 2 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định hiện hành.

Mức chuẩn trợ giúp xã hội áp dụng từ ngày 01/7/2024 là 500.000 đồng/tháng ( theo Nghị định số 76/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 của Chính phủ ).

Như vậy, từ ngày 1/7/2025, mức trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong sẽ tăng từ 540.000 đồng/tháng ( theo Quyết định số 29/2016/QĐ-TTg và Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ) lên 1 triệu đồng/tháng.

Mức trợ cấp hằng tháng này được áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. Trường hợp thanh niên xung phong quy định trên đã từ trần kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 nhưng chưa được điều chỉnh trợ cấp theo Nghị định này thì người tổ chức mai táng được truy lĩnh khoản tiền chênh lệch do điều chỉnh trợ cấp kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 đến tháng thanh niên xung phong từ trần.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2026. Quyết định số 29/2016/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chế độ trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và mức trợ cấp hằng tháng quy định tại Điều 5 Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2026.

Minh Hiển - Chinhphu.vn

Nguồn: https://baochinhphu.vn/tang-muc-tro-cap-hang-thang-doi-voi-thanh-nien-xung-phong-102251229182518496.htm

Từ khóa:

#Thanh niên xung phong #Nghị định #điều chỉnh #tham gia kháng chiến #Quy định #Tháng 7 #Thủ tướng chính phủ #Chế độ chính sách #Quyết định #hoàn thành

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Thanh Hóa triển khai cấp quà của Đảng, Nhà nước: Niềm vui đến với người dân trước thềm năm mới

Thanh Hóa triển khai cấp quà của Đảng, Nhà nước: Niềm vui đến với người dân trước thềm năm mới

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Trước thềm năm mới, các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đồng loạt triển khai việc cấp phát quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với...
Đưa sản phẩm OCOP vươn xa

Đưa sản phẩm OCOP vươn xa

Review OCOP
(Baothanhhoa.vn) - Nhờ áp dụng chuyển đổi số, 100% sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh đã được các chủ thể ứng dụng các nền tảng số để giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm. Nhờ đó, sản phẩm của họ được đông đảo người tiêu dùng đón nhận, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm,...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh