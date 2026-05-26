Nâng cao năng lực thực hiện thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp

Hội nghị tập huấn góp phần nâng cao nhận thức, năng lực và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức trong quản lý di cư, bảo hộ công dân, phòng ngừa xuất cảnh trái phép.

Sáng 26/5, Sở Ngoại vụ Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp thực hiện Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Tham gia lớp tập huấn có hơn 200 học viên là cán bộ, công chức ở 39 xã, phường trong tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Mai Văn Thoại phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, học viên được báo cáo viên của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Công an tỉnh truyền đạt các chuyên đề về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Nâng cao nhận thức pháp luật trong đấu tranh, phòng chống hoạt động xuất cảnh trái phép, ngăn chặn tình trạng công dân lao động bất hợp pháp ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, học viên được cung cấp thông tin về tình hình người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tình hình người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn quy trình, thủ tục bảo hộ công dân Thanh Hóa ở nước ngoài.

Được biết, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có gần 45.000 lao động đang làm việc có thời hạn ở nước ngoài, tập trung chủ yếu tại các thị trường: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)... Thời gian qua, công tác quản lý di cư trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực. Hàng năm số tiền người lao động đi làm việc ở nước ngoài gửi về gia đình ước đạt 345 triệu USD tương đương 9.073 tỷ đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Báo cáo viên truyền đạt chuyên đề tại hội nghị.

Tuy nhiên, tính đến cuối năm 2025, toàn tỉnh vẫn còn khoảng 2.000 trường hợp cư trú, lao động trái phép tại 17 quốc gia và vùng lãnh thổ, phần lớn là các trường hợp lợi dụng việc xuất cảnh hợp pháp dưới các hình thức lao động, học tập, du lịch, thăm thân ở lại cư trú, lao động bất hợp pháp. Một số trường hợp xuất cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở hoặc đường biển. Điều này gây không ít khó khăn cho công tác quản lý nhà nước và bảo hộ công dân.

Do vậy việc tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp thực hiện Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức, năng lực và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức các cấp trong công tác quản lý di cư, bảo hộ công dân, phòng ngừa xuất cảnh trái phép...

Đỗ Đức