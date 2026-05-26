Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thời sự

Nâng cao năng lực thực hiện thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp

Đỗ Đức
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Hội nghị tập huấn góp phần nâng cao nhận thức, năng lực và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức trong quản lý di cư, bảo hộ công dân, phòng ngừa xuất cảnh trái phép.

Nâng cao năng lực thực hiện thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp

Hội nghị tập huấn góp phần nâng cao nhận thức, năng lực và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức trong quản lý di cư, bảo hộ công dân, phòng ngừa xuất cảnh trái phép.

Nâng cao năng lực thực hiện thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp

Quang cảnh hội nghị.

Sáng 26/5, Sở Ngoại vụ Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp thực hiện Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Tham gia lớp tập huấn có hơn 200 học viên là cán bộ, công chức ở 39 xã, phường trong tỉnh.

Nâng cao năng lực thực hiện thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Mai Văn Thoại phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, học viên được báo cáo viên của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, Công an tỉnh truyền đạt các chuyên đề về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Nâng cao nhận thức pháp luật trong đấu tranh, phòng chống hoạt động xuất cảnh trái phép, ngăn chặn tình trạng công dân lao động bất hợp pháp ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, học viên được cung cấp thông tin về tình hình người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tình hình người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn quy trình, thủ tục bảo hộ công dân Thanh Hóa ở nước ngoài.

Nâng cao năng lực thực hiện thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp

Học viên tham gia hội nghị tập huấn.

Được biết, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có gần 45.000 lao động đang làm việc có thời hạn ở nước ngoài, tập trung chủ yếu tại các thị trường: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)... Thời gian qua, công tác quản lý di cư trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành quan tâm triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực. Hàng năm số tiền người lao động đi làm việc ở nước ngoài gửi về gia đình ước đạt 345 triệu USD tương đương 9.073 tỷ đồng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Nâng cao năng lực thực hiện thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp

Báo cáo viên truyền đạt chuyên đề tại hội nghị.

Tuy nhiên, tính đến cuối năm 2025, toàn tỉnh vẫn còn khoảng 2.000 trường hợp cư trú, lao động trái phép tại 17 quốc gia và vùng lãnh thổ, phần lớn là các trường hợp lợi dụng việc xuất cảnh hợp pháp dưới các hình thức lao động, học tập, du lịch, thăm thân ở lại cư trú, lao động bất hợp pháp. Một số trường hợp xuất cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở hoặc đường biển. Điều này gây không ít khó khăn cho công tác quản lý nhà nước và bảo hộ công dân.

Nâng cao năng lực thực hiện thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp

Học viên tham gia hội nghị tập huấn.

Do vậy việc tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ các cấp thực hiện Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức, năng lực và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức các cấp trong công tác quản lý di cư, bảo hộ công dân, phòng ngừa xuất cảnh trái phép...

Đỗ Đức

Tin liên quan:
  • Nâng cao năng lực thực hiện thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp
    Bẫy “việc nhẹ, lương cao” và cách giữ người từ cơ sở

    Các lời mời làm việc lương cao trên mạng đang len vào tận các bản vùng cao của tỉnh Thanh Hóa, kéo theo nguy cơ xuất cảnh trái phép với nhiều hệ lụy. Từ thực tế tại xã Tam Chung, Mường Mìn, việc bám bản, nắm người và can thiệp sớm đang trở thành cách làm hiệu quả để ngăn chặn xuất cảnh trái phép từ cơ sở.

Từ khóa:

#Di cư #Năng lực #Xuất cảnh trái phép #Lao động Việt Nam #Thỏa thuận #Toàn cầu #Cán bộ công chức #Công dân #Nâng cao hiệu quả công tác #Lao động bất hợp pháp

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện để tổ chức thành công các kỳ họp HĐND tỉnh

Chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện để tổ chức thành công các kỳ họp HĐND tỉnh

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Các đại biểu HĐND cần tập trung đổi mới cách chất vấn theo hướng lựa chọn các vấn đề bức xúc, được cử tri quan tâm để nhìn thẳng vào hạn chế và chất vấn đến cùng, đưa ra giải pháp giải quyết căn cơ đối với các vấn đề theo lộ trình cụ thể. Đó là ý...
Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái: Lực lượng vũ trang tỉnh chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, giữ vững ổn định địa bàn

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái: Lực lượng vũ trang tỉnh chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, giữ vững ổn định địa bàn

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Làm việc với Đảng ủy Quân sự tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và công tác xây dựng Đảng vào chiều 25/5, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự...
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và các chức sắc, tăng ni, phật tử

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh và các chức sắc, tăng ni, phật tử

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Nhân dịp Lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026, sáng 25/5, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam tỉnh Thanh Hóa cùng các...
Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái: Tuyến đường từ vành đai phía Tây đến đường Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội liên vùng

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái: Tuyến đường từ vành đai phía Tây đến đường Hồ Chí Minh tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội liên vùng

Thời sự
(Baothanhhoa.vn) - Việc nghiên cứu đầu tư tuyến đường kết nối từ đường vành đai phía Tây đến đường Hồ Chí Minh phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển hạ tầng và mở rộng không gian phát triển của tỉnh, bảo đảm hình thành trục hành lang Đông - Tây, kết nối...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh