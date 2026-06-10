Nâng cao năng lực quản lý an toàn thực phẩm cho cán bộ cấp xã, phường

Ngày 10/6, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về an toàn thực phẩm (ATTP) cho cán bộ lãnh đạo, phụ trách và tham mưu về công tác ATTP cấp xã, phường; hướng dẫn triển khai bộ tiêu chí xã, phường về ATTP, ATTP nâng cao.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tham gia lớp tập huấn, các học viên được cập nhật những quy định mới về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực ATTP; phân cấp quản lý ATTP, thẩm quyền và các điều kiện cơ bản trong quản lý các cơ sở thuộc nhóm ngành y tế. Đồng thời, học viên được hướng dẫn quy trình tiến hành một cuộc kiểm tra, thanh tra chuyên ngành và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực ATTP.

Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa Lê Hồng Sơn, phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, lớp tập huấn còn phổ biến những nội dung trọng tâm của Quyết định số 38/2026/QĐ-UBND của UBND tỉnh về ban hành Bộ tiêu chí xã, phường an toàn thực phẩm, xã, phường an toàn thực phẩm nâng cao tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030; hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí ATTP tại cơ sở.

Báo cáo viên cập nhật kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và xử lý các vấn đề liên quan đến ATTP.

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách ATTP cấp xã, phường được nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và xử lý các vấn đề liên quan đến ATTP.

Học viên trao đổi khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Học viên tham gia lớp tập huấn.

Đây cũng là dịp để các học viên trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương..., từ đó góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ATTP từ cơ sở, nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm ATTP, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, đồng thời thực hiện hiệu quả các mục tiêu xây dựng xã, phường đạt chuẩn ATTP trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn mới.

Tô Hà