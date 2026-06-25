Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế

Kinh tế số đang từng bước trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tại Thanh Hóa, nhiều giải pháp đã được triển khai, từ việc khuyến khích doanh nghiệp (DN), HTX sản xuất đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử, livestream bán hàng đến thanh toán không dùng tiền mặt..., tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Đưa các sản phẩm mắm tôm, mắm tép Lê Gia lên sàn thương mại điện tử, góp phần đẩy mạnh xuất khẩu.

Trước đây, việc mua hàng trên các sàn thương mại điện tử vẫn khiến khách hàng hoài nghi về chất lượng, nguồn gốc sản phẩm. Hiện nay, khách hàng không chỉ đơn giản tìm sản phẩm giá rẻ, mà quan tâm đến chất lượng, công dụng thực tế của sản phẩm và uy tín của thương hiệu. Người tiêu dùng đã quen thuộc với các hình thức bán hàng trực tuyến và cũng ít phụ thuộc vào việc “nhìn tận mắt, sờ tận tay” trước khi mua hàng. Bởi DN, HTX, hộ sản xuất ngày một minh bạch trong các khâu bán hàng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm để tạo dựng được chỗ đứng trên thị trường. Khách hàng trước khi mua sản phẩm đều có thể dễ dàng tìm hiểu thông tin qua nền tảng số, đọc đánh giá, kiểm tra nguồn gốc, so sánh chất lượng và đưa ra quyết định chỉ trong một thời gian ngắn tìm hiểu.

Chị Trịnh Thu Hương, phường Hạc Thành, chia sẻ: “Trước khi mua hàng trực tuyến, tôi thường tìm đến các trang điện tử uy tín, tìm hiểu nguồn gốc sản phẩm, đánh giá của khách hàng trước đó và mức độ uy tín của đơn vị bán hàng. Những sản phẩm có thông tin rõ ràng, chính sách đổi trả minh bạch làm cho những người tiêu dùng như chúng tôi cảm thấy an tâm khi lựa chọn mua hàng”.

Công ty TNHH Vibabo, xóm 2, thôn Thành Lợi, xã Tân Thành chuyên sản xuất các sản phẩm ống hút tre, bộ dụng cụ ăn bằng tre, nội thất tre ép... xuất khẩu sang các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc với sản lượng hàng trăm triệu sản phẩm mỗi tháng; doanh thu ước đạt từ 3 - 4 tỷ đồng/năm. Ông Lê Xuân Lâm, Giám đốc công ty cho biết: “Để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường, chúng tôi xác định xây dựng niềm tin số là yếu tố sống còn trong thương mại điện tử. Nếu đánh mất niềm tin, mọi tiềm năng đều có thể sụp đổ. Vì vậy, DN không thể chỉ coi khách hàng là người mua sản phẩm, mà cần xây dựng mối quan hệ lâu dài dựa trên sự tương tác, lắng nghe và cam kết chất lượng. Cùng với đó, DN cũng đã chú trọng thay đổi phương thức quản lý và tổ chức sản xuất bằng các phần mềm công nghệ số, từ quản lý nhân sự, thuế, hóa đơn mua bán hàng... Khi các công đoạn được kiểm soát bằng dữ liệu, chúng tôi đã chủ động hơn trong kiểm soát chất lượng, tiến độ đơn hàng và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong và ngoài nước”.

Việc đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử và tạo dựng được uy tín, thương hiệu, có chỗ đứng trên thị trường hiện nay chính là nhờ chất lượng, sự minh bạch, khả năng truy xuất nguồn gốc, trách nhiệm DN và mức độ an toàn trong từng giao dịch... Đây chính là “tài sản” vô giá, thể hiện sức cạnh tranh của mỗi DN, HTX và hộ sản xuất, kinh doanh. Hiện nay, 100% DN trong tỉnh đã có website được cập nhật đầy đủ thông tin về giới thiệu, quảng bá sản phẩm; khoảng 6.500 DN được tiếp cận, thông tin, tuyên truyền về chính sách hỗ trợ của tỉnh về phí tư vấn chuyển đổi số và mua, thuê giải pháp công nghệ số. Hỗ trợ các DN, HTX, hộ kinh doanh cá thể đã tham gia các sàn thương mại điện tử; sử dụng các nền tảng mạng xã hội facebook, youtube, zalo... để quảng bá, bán hàng; tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ngành hỗ trợ các DN, hộ sản xuất, kinh doanh đưa hơn 87.000 sản phẩm nông sản lên các sàn thương mại điện tử voso.vn và portmart.vn; trong đó có 187 sản phẩm OCOP... Thông qua việc đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử đã góp phần đẩy mạnh tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh và giúp các DN, HTX tăng doanh số bán hàng bình quân từ 15 - 20%/năm. Qua đó, nhiều sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu chủ lực của tỉnh đã có cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu ra thị trường quốc tế, như: sản phẩm mắm tôm, mắm tép Lê Gia; dứa, ngô ngọt, dưa bao tử đóng hộp Trường Tùng và dứa khoanh, dưa bao tử đóng hộp của Công ty TNHH Tư Thành; các sản phẩm chế biến từ rau má của Công ty CP Phong Cách Mới; các sản phẩm vải thiều của Công ty Hồ Gươm Sông Âm...

Để thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ DN quảng bá, thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm OCOP trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, triển khai các giải pháp, dịch vụ, mô hình kinh doanh số nhằm khuyến khích DN, HTX đổi mới, sáng tạo; trang bị kỹ năng số cho người dân, cung cấp các tiện ích để người dân giao dịch trên môi trường số.

Phát triển kinh tế số nói chung, phát triển thương mại điện tử nói riêng đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư; đồng thời, tạo điều kiện để người dân, DN tiếp cận thị trường rộng lớn hơn, gia tăng giá trị sản phẩm và dịch vụ. Đây sẽ là một trong những trụ cột quan trọng để tỉnh thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Lương Khánh