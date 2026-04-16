Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực ngành y

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng gia tăng, trang thiết bị y tế đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và phục vụ người bệnh. Tuy nhiên, có nơi thiết bị hoạt động quá tải, có nơi lại chưa được khai thác hết công năng. Việc điều chuyển, phân bổ lại trang thiết bị y tế đang trở thành giải pháp thiết thực giúp ngành y tế Thanh Hóa khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, nâng cao hiệu quả đầu tư công và chất lượng khám, chữa bệnh.

Thiết bị được tiếp nhận tại Bệnh viện Đa khoa Mường Lát, góp phần nâng cao hiệu quả chẩn đoán điều trị cho bệnh nhân.

Khơi thông nguồn lực từ sự “lệch pha” trong sử dụng thiết bị

Trong những năm gần đây, cùng với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, hệ thống trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã được tăng cường đáng kể. Nhiều cơ sở khám, chữa bệnh được trang bị các thiết bị hiện đại, góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị và từng bước đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của Nhân dân. Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc quản lý, khai thác và sử dụng thiết bị y tế tại một số cơ sở vẫn còn những bất cập, chưa phát huy hết hiệu quả đầu tư. Ở một số đơn vị tuyến trên, lượng bệnh nhân tăng nhanh khiến thiết bị luôn trong tình trạng hoạt động quá tải. Trong khi đó, tại một số cơ sở có thiết bị nhưng chưa khai thác hết công suất do chưa phù hợp nhu cầu hoặc hạn chế về nhân lực vận hành. Từ thực tiễn đó, ngành y tế Thanh Hóa đã rà soát tổng thể, đánh giá hiện trạng sử dụng trang thiết bị tại các đơn vị. Trên cơ sở đó, hoạt động điều phối thiết bị y tế được triển khai nhằm phân bổ lại nguồn lực theo hướng hợp lý, hiệu quả hơn.

Theo số liệu tổng hợp, toàn tỉnh đã thực hiện điều chuyển 28 thiết bị, với tổng nguyên giá hơn 30,2 tỷ đồng, giá trị còn lại khoảng 11,48 tỷ đồng. Riêng năm 2024 điều chuyển 12 thiết bị, năm 2025 là 16 thiết bị và đầu năm 2026 tiếp tục điều chuyển 2 thiết bị. Danh mục thiết bị điều chuyển khá đa dạng, bao gồm các hệ thống phẫu thuật, máy xét nghiệm, thiết bị chẩn đoán hình ảnh, máy chạy thận nhân tạo, thiết bị hồi sức... Phần lớn các thiết bị này vẫn còn khả năng sử dụng tốt, nhiều máy có giá trị lớn, nếu không được khai thác hiệu quả sẽ gây lãng phí nguồn lực đầu tư.

Thiết bị “đúng nơi, đúng chỗ” giúp nâng chất lượng khám, chữa bệnh từ cơ sở

Hiệu quả của chủ trương điều phối thiết bị y tế được thể hiện rõ nét tại các đơn vị tiếp nhận. Năm 2025, Bệnh viện Đa khoa Mường Lát là một trong những đơn vị được bổ sung nhiều thiết bị nhất với 5 máy, đều là các thiết bị cận lâm sàng thiết yếu, có vai trò quan trọng trong chẩn đoán và theo dõi điều trị. Việc được bổ sung đồng bộ các thiết bị này đã giúp bệnh viện từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, đặc biệt trong lĩnh vực xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh.

Giám đốc Bệnh viện Hồ Văn Trọng cho biết: "Các thiết bị được tiếp nhận đều phù hợp với nhu cầu thực tế của đơn vị. Sau khi đưa vào sử dụng, năng lực chẩn đoán được nâng lên rõ rệt, giúp rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh".

Không chỉ tại Mường Lát, nhiều cơ sở y tế khác cũng ghi nhận hiệu quả tích cực từ hoạt động điều phối. Đầu năm 2026, Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn tiếp nhận máy đo chức năng hô hấp từ Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân, đồng thời được bổ sung thêm máy siêu âm và thiết bị chuyên khoa. Các thiết bị này nhanh chóng được đưa vào khai thác, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đặc biệt trong lĩnh vực chẩn đoán chức năng. Đáng chú ý, hoạt động điều phối không diễn ra theo một chiều cố định mà có sự luân chuyển linh hoạt giữa các đơn vị. Cũng đầu năm 2026, Bệnh viện Đa khoa Thọ Xuân tiếp nhận máy xét nghiệm miễn dịch tự động từ Bệnh viện Đa khoa Bỉm Sơn. Điều này cho thấy việc phân bổ thiết bị ngày càng sát với thực tiễn, phù hợp với năng lực và nhu cầu của từng cơ sở.

Dù đạt được những kết quả tích cực, song công tác điều phối thiết bị y tế vẫn cần tiếp tục hoàn thiện để phát huy hiệu quả lâu dài. Một trong những yêu cầu đặt ra là xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ về trang thiết bị y tế toàn ngành. Việc nắm chắc số lượng, tình trạng và mức độ sử dụng của từng thiết bị sẽ giúp cơ quan quản lý đưa ra quyết định điều phối chính xác, kịp thời, tránh tình trạng dư thừa hoặc thiếu hụt cục bộ. Bên cạnh đó, cần tiếp tục hoàn thiện quy trình điều chuyển theo hướng công khai, minh bạch, rõ trách nhiệm giữa các đơn vị. Các vấn đề liên quan đến quản lý, bảo trì, sửa chữa, khấu hao tài sản sau điều chuyển cần được quy định cụ thể để tạo sự thống nhất trong thực hiện.

Tiến sĩ Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế, cho biết: "Việc điều phối thiết bị cần được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với công tác quản trị tài sản công trong toàn ngành. Một yếu tố quan trọng khác là nguồn nhân lực. Thực tế cho thấy, hiệu quả của thiết bị phụ thuộc rất lớn vào năng lực vận hành. Do đó, cùng với điều phối thiết bị, ngành đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn giữa các tuyến để bảo đảm thiết bị được khai thác tối đa công năng. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài sản cũng cần được tăng cường. Khi dữ liệu được số hóa và cập nhật thường xuyên, công tác điều phối sẽ trở nên nhanh chóng, chính xác và hiệu quả hơn. Khi mỗi thiết bị được “đặt đúng chỗ”, không chỉ ngân sách được sử dụng hiệu quả hơn mà chất lượng khám, chữa bệnh cũng được nâng lên".

Bài và ảnh: Tô Hà