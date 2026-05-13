Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra

Trong bối cảnh có nhiều thay đổi sau thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và điều chỉnh luật, Thanh tra tỉnh đã tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chuyên môn.

Một hoạt động nghiệp vụ được tổ chức tại Thanh tra tỉnh.

Thực hiện chủ trương của Đảng, Thanh tra tỉnh được tổ chức, sắp xếp thành 9 phòng nghiệp vụ và văn phòng, trên cơ sở sáp nhập 38 đầu mối, gồm Thanh tra tỉnh, 11 thanh tra sở và 26 thanh tra huyện. Sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, khối lượng công việc lớn, trong khi đơn vị gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ trong bối cảnh tăng biên chế. Bên cạnh đó, Luật Thanh tra năm 2025 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025 có nhiều điểm mới, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất về tổ chức, hoạt động thanh tra, tính thống nhất của hệ thống pháp luật và phù hợp với thực tiễn, song cũng cần thời gian để thích ứng.

Ngoài ra, việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra, nhiều sai phạm có tính hệ thống, kéo dài qua nhiều thời kỳ hoặc liên quan đến nhiều cấp, ngành, khiến việc xác định nguyên nhân và trách nhiệm trở nên cự kỳ khó khăn... Trong khi đó, sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, năng lực, kinh nghiệm của đội ngũ công chức đơn vị không đồng đều. Việc thiếu hụt nhân sự chuyên môn sâu về chuyên ngành đặc thù và tài chính phức tạp đã gây khó khăn cho công tác thanh tra ở một số lĩnh vực.

Ông Cao Việt Hùng, Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh, cho biết: Trước đòi hỏi, yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn, Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức trong đơn vị tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chuyên môn. Trong đó tập trung vào việc đổi mới phương thức làm việc, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường thanh tra có trọng tâm, trọng điểm và đặc biệt chú trọng xử lý nghiêm sau thanh tra. Thông qua đó nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý vi phạm, tránh để hình thành sai phạm lớn, đồng thời phát hiện sơ hở cơ chế để kiến nghị hoàn thiện pháp luật và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Cụ thể, Thanh tra tỉnh đã tập trung làm tốt công giáo giáo dục chính trị, tư tưởng, động viên cán bộ, công chức khắc phục khó khăn trước mắt, nỗ lực vươn lên hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời, quan tâm xây dựng lực lượng, chủ động quán triệt các quy định mới của pháp luật, động viên cán bộ, công chức tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới có liên quan. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, nhất là trong thực hiện các hành vi nghiêm cấm đối với thanh tra viên theo quy định mới của pháp luật.

Cùng với đó, Thanh tra tỉnh đã tập trung đổi mới phương thức và áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động để nâng cao chất lượng, tăng tính chính xác công tác thanh tra. Chủ động xây dựng và triển khai toàn diện, nhanh chóng, kịp thời, đúng tiến độ kế hoạch thanh tra được phê duyệt. Thực hiện tốt các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Trong đó tổ chức thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, khiếu nại, tố cáo, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định.

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh, trong quý I/2026, đơn vị đã tiến hành thanh tra 33 cuộc, gồm 24 cuộc theo kế hoạch và 9 cuộc thanh tra đột xuất. Cơ quan thanh tra đã ban hành 18 kết luận ở 33 đơn vị. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi 16,751 tỷ đồng về ngân sách Nhà nước. Vi phạm được phát hiện chủ yếu ở các lĩnh vực tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng, quản lý đất đai...

Cùng với tập trung nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, Thanh tra tỉnh đã tăng cường theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, xử lý nghiêm các sai phạm sau khi có kết luận và xem đây là giải pháp then chốt, đột phá, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra. Trên cơ sở đó, đến nay toàn bộ số tiền được kiến nghị thu hồi sau các kết luận thanh tra trong quý I/2026 đã được thu nộp về ngân sách Nhà nước.

Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh, ông Cao Việt Hùng cho biết thêm: Bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian tới đơn vị tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả các cuộc thanh tra. Trong đó tập trung hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch và tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị xử lý sau thanh tra đã có hiệu lực pháp luật; tập trung tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ thanh tra theo chuyên đề các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài...

Bài và ảnh: Đồng Thành