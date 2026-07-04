Nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch sinh thái

Du lịch sinh thái là xu hướng du lịch bền vững, hứa hẹn phát triển mạnh trong tương lai. Nắm bắt được nhu cầu đó, các khu, điểm du lịch trong tỉnh đã và đang thực hiện nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo để phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm, mang đến nhiều trải nghiệm cho du khách.

Du khách tham quan Suối cá thần Cẩm Lương (xã Cẩm Tú).

Nhờ chú trọng đầu tư phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch tâm linh - sinh thái nên Suối cá thần Cẩm Lương (xã Cẩm Tú) ngày càng thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm. Khi đến đây, du khách sẽ được hòa mình vào cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và chiêm ngưỡng đàn cá tung tăng bơi lội trên dòng suối Ngọc, tìm hiểu về lịch sử của Di tích đền thờ chàng Rắn - người đã có công bảo vệ dân làng khỏi lũ lụt và hạn hán. Ngoài ra, du khách còn khám phá động cây Đăng - nổi tiếng với hệ thống thạch nhũ lung linh, huyền ảo. Không chỉ vậy, du khách còn có dịp giao lưu văn hóa, văn nghệ cùng đồng bào dân tộc Mường với nhiều tiết mục đặc sắc như múa sạp, đánh cồng chiêng, hát sắc bùa... Về ẩm thực, du khách có thể thưởng thức những món ăn bản địa đặc sắc như ngô nếp nướng, cơm lam, thịt lợn muối chua...

Bà Nguyễn Thị Hồng, xã Yên Ninh chia sẻ: "Thay vì tìm đến các khu nghỉ dưỡng đầy đủ tiện nghi, các đô thị sôi động, tôi và bạn bè luôn muốn tìm kiếm cho mình một không gian yên bình để nghỉ ngơi. Bởi vậy, vào ngày nghỉ tôi cùng gia đình đã lựa chọn địa điểm Suối cá thần Cẩm Lương để tham quan. Đến đây, tôi được hòa mình vào khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp, hít hà không khí trong lành và được tìm hiểu nhiều sản phẩm đặc sắc của đồng bào Mường... Hơn nữa, người dân ở đây rất nhiệt tình, thân thiện. Chúng tôi khá ấn tượng với nơi này và sẽ giới thiệu đến với người thân, bạn bè".

Giữa nhịp sống ồn ào, hối hả hiện nay, con người rất có nhu cầu tìm về khoảng không gian xanh để cân bằng mỗi dịp nghỉ ngơi. Do vậy các sản phẩm du lịch sinh thái ở các vùng giàu bản sắc văn hóa luôn có sức hút với du khách. Nhận thức được tiềm năng lợi thế cạnh tranh ấy, xã Cẩm Tú đã quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch. Theo đó, xã đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện, giữ gìn vệ sinh môi trường trong hoạt động du lịch; nâng cao chất lượng dịch vụ, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ; tăng cường liên kết với các khu, điểm du lịch trong tỉnh để hình thành nên các tour tuyến du lịch đặc sắc.

Nếu như các sản phẩm du lịch khách thường có lợi thế vào một mùa trong năm thì du lịch sinh thái cộng đồng là sản phẩm có thể hút khách suốt cả 4 mùa. Thanh Hóa hoàn toàn có thể xây dựng hệ du lịch sinh thái cộng đồng bởi một loạt điểm đến hấp dẫn như: Vườn quốc gia Bến En, Khu Du lịch sinh thái Pù Luông, Vườn quốc gia Xuân Liên...

Tại Vườn quốc gia Bến En, những năm qua, ban quản lý đã tích cực phát triển đa dạng sản phẩm du lịch sinh thái. Du khách đến đây có thể tham quan rừng cây cổ thụ, ngắm cảnh và du thuyền trên hồ sông Mực có diện tích lên đến 3.000ha, độ sâu trung bình khoảng 30m. Trong lòng hồ có 21 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau, tiêu biểu là đảo Tình yêu, đảo Đôi, đảo Lúng túng, đảo Bồng lai, đảo Hy vọng... Ngoài tham gia các hoạt động trải nghiệm ngoài trời như picnic, cắm trại, du khách còn khám phá một số điểm du lịch cộng đồng của đồng bào các dân tộc Thái, Mường sinh sống ở vùng phụ cận của Vườn quốc gia Bến En...

Mặc dù sở hữu rất nhiều tiềm năng lợi thế, việc phát triển loại hình du lịch sinh thái cộng đồng ở Thanh Hóa thời gian qua vẫn còn nhiều khó khăn như: chất lượng sản phẩm giữa các địa phương chưa đồng đều, nhiều mô hình phát triển còn mang tính tự phát, quy mô nhỏ, thiếu tính chuyên nghiệp. Nhiều tuyến, điểm du lịch còn thiếu các dịch vụ bổ trợ, sự liên kết giữa các sản phẩm chưa chặt chẽ, dẫn tới việc trải nghiệm của du khách còn rời rạc, khó tạo sức hút lâu dài.

Thanh Hóa cần có chiến lược bài bài hơn để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng, nâng cấp trải nghiệm điểm đến, khẳng định thương hiệu trên bản đồ du lịch cả nước. Tiềm năng sẵn có từ cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa là chưa đủ để tạo nên lợi thế cạnh tranh của một sản phẩm du lịch đẳng cấp. Thanh Hóa hoàn toàn có thể học tập thêm các kinh nghiệm từ các nơi khá thành công trong việc tạo ra các sản phẩm du lịch sinh thái nổi tiếng trong cả nước như: Nha Trang, Phú Quốc, Ninh Bình...

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt