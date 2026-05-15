Nâng cao chất lượng giáo dục từ chủ trương phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi

Từ năm 2014, 100% xã, phường trong tỉnh đã hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non (GDMN) cho trẻ em 5 tuổi. Kết quả này đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, giúp trẻ 5 tuổi được chuẩn bị tốt về kỹ năng, thể lực và tâm thế trước khi bước vào bậc học cao hơn.

Học sinh Trường Mầm non Quảng Tâm, phường Quảng Phú trong một hoạt động học.

Xác định phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi là nhiệm vụ quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Vì vậy, ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) triển khai đề án phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, Sở GD&ĐT đã tiến hành tổng điều tra, rà soát các điều kiện, tiêu chuẩn và đánh giá thực trạng so với tiêu chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi; tham mưu cho tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện trong toàn tỉnh với mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, đơn vị và các nhà trường. Từ sự chỉ đạo, định hướng của tỉnh, đề án nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng và quyết tâm cao của các cấp chính quyền, ngành giáo dục và các tầng lớp Nhân dân. Trong quá trình thực hiện, để bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất theo yêu cầu phổ cập, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các đơn vị tích cực tham mưu, huy động các nguồn đầu tư, phối hợp, lồng ghép và sử dụng các nguồn kinh phí một cách hiệu quả để xây dựng, hoàn thiện các phòng học, phòng chức năng, mua sắm trang thiết bị. Các nhà trường cũng nhận được sự quan tâm ủng hộ của các tập thể, cá nhân và phụ huynh học sinh để xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị phục vụ dạy và học, giúp các em được học tập, vui chơi và chăm sóc theo yêu cầu.

Ghi nhận từ thực tiễn cho thấy, từ sự quan tâm của ngành giáo dục, các cấp chính quyền, cùng sự nỗ lực của tập thể cán bộ, giáo viên, sau hơn 2 năm thực hiện chủ trương phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi theo Quyết định số 239/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trường Mầm non Linh Sơn 2, xã Linh Sơn đã hoàn thành mục tiêu phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi. Kết quả này luôn được duy trì và giữ vững qua từng năm học.

Được biết, để giữ vững kết quả phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi, hằng năm trước khi bước vào năm học mới, ban giám hiệu nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức điều tra, rà soát trẻ trong độ tuổi đến trường trên địa bàn; tuyên truyền, vận động phụ huynh đưa con em ra lớp. Đồng thời tham mưu cho chính quyền địa phương quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học bảo đảm yêu cầu, trong đó ưu tiên cho lớp 5 tuổi. Ngoài ra, ban giám hiệu nhà trường chủ động phân công giáo viên có chuyên môn, năng lực vững vàng phụ trách lớp 5 tuổi, yêu cầu giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo phương châm lấy trẻ làm trung tâm; chú trọng tổ chức các hoạt động trải nghiệm, tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Qua đó, tạo tiền đề tốt nhất cho trẻ bước vào những cấp học, bậc học cao hơn. Ngoài giải pháp trên, Trường Mầm non Linh Sơn 2 đã gắn nhiệm vụ phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi với hoạt động xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Đây được xem là một trong những tiền đề quan trọng để nhà trường duy trì kết quả phổ cập giáo dục trước yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục.

Tương tự, tại Trường Mầm non Quảng Tâm, phường Quảng Phú, hoạt động phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi được nhà trường triển khai nghiêm túc và hiệu quả, bám sát các chỉ đạo của ngành và tình hình thực tế địa phương. Cô giáo Lê Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng Tâm, cho biết: “Nhà trường luôn xác định việc thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Trên cơ sở chủ trương của ngành, nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, huy động 100% trẻ 5 tuổi ra lớp, đồng thời tham mưu, huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên. Bên cạnh đó, nhà trường luôn chú trọng đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục theo hướng lấy trẻ làm trung tâm, tạo môi trường học tập an toàn, thân thiện. Ngoài ra, công tác phối hợp giữa gia đình và nhà trường cũng được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu quả nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. Nhờ đó, chất lượng phổ cập ngày càng được củng cố, tạo tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục trong từng năm học”.

Xuất phát từ mục tiêu, ý nghĩa của chủ trương phổ cập, các đơn vị trường mầm non thuộc các vùng, miền trong toàn tỉnh đã và đang tích cực thực hiện các giải pháp để duy trì, giữ vững kết quả phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi. Qua đánh giá của Sở GD&ĐT, từ khi hoàn thành phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi đến nay, tỷ lệ trẻ đến trường mỗi năm học trong toàn tỉnh luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, việc thực hiện và duy trì phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi không chỉ giúp trẻ chuẩn bị tốt về thể chất, trí tuệ, tình cảm, thẩm mỹ, tâm lý sẵn sàng bước vào lớp 1, mà còn góp phần nâng cao nhận thức trong cấp ủy, chính quyền các cấp về vai trò của GDMN. Đặc biệt, việc phổ cập không chỉ bảo đảm mọi trẻ em đều có cơ hội được đến trường, được chăm sóc và giáo dục trong môi trường an toàn, thân thiện, mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách về điều kiện học tập giữa các vùng, miền. Đây cũng là tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục ở các bậc học tiếp theo, góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Bài và ảnh: Phong Sắc