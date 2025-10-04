Nâng cao chất lượng dịch vụ bán lẻ hiện đại

Nâng cao chất lượng dịch vụ đang trở thành yếu tố then chốt trong phát triển bán lẻ hiện đại tại Thanh Hóa. Không chỉ dừng ở việc mở rộng quy mô, các doanh nghiệp ngày càng chú trọng đào tạo nhân lực, ứng dụng công nghệ và tạo trải nghiệm cá nhân hóa để giữ chân khách hàng và gia tăng sức cạnh tranh.

Nhân viên siêu thị Long Tơ Plaza (xã Nông Cống) sắp xếp hàng hóa theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ bán lẻ hiện đại.

9 tháng năm 2025, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng toàn tỉnh đạt 164.743 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ, bằng 78,8% kế hoạch cả năm. Những năm gần đây, hệ thống bán lẻ hiện đại tại Thanh Hóa đã có bước phát triển đáng kể. Toàn tỉnh hiện có 3 trung tâm thương mại, 27 siêu thị, 390 chợ và hơn 500 cửa hàng thương mại, phân phối. Siêu thị Go! Thanh Hóa của Tập đoàn Central Retail đã trở thành điểm đến quen thuộc của người tiêu dùng trong tỉnh và các vùng lân cận. Đây là doanh nghiệp được định hướng phát triển với mô hình “one-stop shopping” với không gian mua sắm, ẩm thực, vui chơi giải trí đồng bộ, đồng thời chú trọng nâng cao quy trình chăm sóc khách hàng và chuẩn hóa dịch vụ để tạo khác biệt.

Cùng với đó, hệ thống WinMart thuộc WinCommerce cũng tăng tốc mở rộng. Theo ông Nguyễn Văn Chung, Giám đốc vận hành chuỗi WinMart Bắc Trung Bộ, doanh nghiệp đặt mục tiêu đẩy mạnh hợp tác với các nhà cung cấp địa phương để đa dạng nguồn hàng và đảm bảo chất lượng, đặc biệt là sản phẩm tươi sống. “Khách hàng tại Thanh Hóa ngày càng quan tâm đến sự tiện lợi và chất lượng. Chúng tôi không chỉ mở thêm điểm bán mà còn đầu tư vào dịch vụ hậu mãi, ứng dụng công nghệ để nâng trải nghiệm mua sắm” - ông Chung nhấn mạnh.

Bên cạnh sự hiện diện của các tập đoàn bán lẻ lớn, nhiều doanh nghiệp nội tỉnh cũng đang chủ động nâng cao chất lượng dịch vụ. Công ty CP Siêu thị A&S Mart xác định chiến lược phát triển bền vững là xây dựng thương hiệu bán lẻ của người Thanh Hóa, phục vụ chính người Thanh Hóa. Ông Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc công ty, chia sẻ: “Khách hàng giờ đây không chỉ đến siêu thị để mua hàng, mà còn tìm sự an tâm và tiện ích. Chúng tôi chú trọng đào tạo nhân viên, nâng cao kỹ năng phục vụ và đồng thời mở rộng liên kết với nhà sản xuất trong tỉnh để đưa đặc sản địa phương vào kệ hàng".

Ở khu vực nông thôn, hệ thống siêu thị Long Tơ Plaza của Công ty TNHH Long Tơ đang trở thành điểm sáng. Các siêu thị mini này giúp người dân ở các xã vùng sâu, vùng xa có cơ hội trải nghiệm dịch vụ mua sắm văn minh, không phải đi xa đến trung tâm mới tiếp cận hàng hóa chất lượng. Tuy vậy, theo ông Tống Văn Long, Giám đốc công ty, khó khăn lớn nhất hiện nay là chi phí logistics và hạ tầng lưu trữ chưa đồng bộ, khiến doanh nghiệp phải nỗ lực gấp đôi để duy trì chất lượng dịch vụ ngang bằng khu vực trung tâm.

Thực tế cho thấy, mặc dù hạ tầng bán lẻ đã được cải thiện, nhưng chất lượng dịch vụ vẫn còn khoảng cách. Một số siêu thị, cửa hàng tiện lợi chưa chú trọng đào tạo nhân viên bài bản, dẫn đến kỹ năng tư vấn, chăm sóc khách hàng chưa đồng đều. Công nghệ quản lý bán hàng và thanh toán chưa được ứng dụng rộng rãi, đặc biệt ở khu vực ngoài đô thị. Việc thiếu kết nối chặt chẽ giữa kênh bán hàng trực tiếp và trực tuyến khiến nhiều khách hàng trẻ chưa thực sự hài lòng với trải nghiệm mua sắm.

Để nâng cao chất lượng dịch vụ bán lẻ hiện đại, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết là đào tạo nhân lực chuyên nghiệp, am hiểu sản phẩm, có kỹ năng giao tiếp và thái độ phục vụ tận tâm. Thực tế cho thấy, tại một số chuỗi cà phê hiện đại ở Thanh Hóa, nhân viên không chỉ pha chế mà còn sử dụng thiết bị cầm tay để kết nối trực tiếp với bếp và quầy thu ngân, đồng thời gợi ý đồ uống dựa trên lịch sử mua hàng của khách. Cách làm này giúp rút ngắn thời gian phục vụ và tạo trải nghiệm cá nhân hóa, đem lại sự khác biệt rõ rệt cho khách hàng. Tương tự, tại cửa hàng mỹ phẩm Medi Clinic trên đường Triệu Quốc Đạt (phường Hạc Thành), nhân viên được đào tạo để vừa bán hàng, vừa thực hiện soi da bằng thiết bị điện tử, phân tích độ ẩm và tình trạng da, sau đó tư vấn sản phẩm kèm theo khuyến mãi cá nhân hóa. Mô hình “nhân viên đa nhiệm” như vậy giúp tăng tính linh hoạt, tiết kiệm thời gian cho khách hàng và tạo ra giá trị dịch vụ vượt trội, đúng với tinh thần của bán lẻ hiện đại.

Ứng dụng thanh toán không tiền mặt, đặt hàng qua app, giao hàng nhanh trong bán kính nội thành đã chứng minh hiệu quả tại các đô thị lớn và đang được nhân rộng ở Thanh Hóa. Hệ thống quản lý tồn kho, tích điểm điện tử, gửi ưu đãi cá nhân hóa theo lịch sử mua hàng sẽ giúp doanh nghiệp giữ chân khách hàng lâu dài. Nhiều cửa hàng thời trang, mỹ phẩm và cửa hàng phân phối thực phẩm lớn tại Thanh Hóa cũng đã triển khai chương trình tích điểm và tặng voucher sinh nhật cho khách hàng thân thiết, bước đầu nhận được phản hồi tích cực.

Ở góc độ quản lý, Sở Công Thương Thanh Hóa xác định phát triển hệ thống bán lẻ hiện đại là xu thế tất yếu trong tiến trình hội nhập và nâng cao sức cạnh tranh của địa phương. Để đi đường dài, các doanh nghiệp cần đặt khách hàng làm trung tâm, chú trọng chất lượng dịch vụ và đổi mới công nghệ. Về phía tỉnh, sở sẽ tiếp tục đồng hành bằng việc hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn đầu tư công nghệ, quy hoạch quỹ đất cho hạ tầng bán lẻ, đồng thời tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại và kết nối cung cầu, nhằm đưa ngày càng nhiều sản phẩm địa phương vào hệ thống phân phối hiện đại.

Bài và ảnh: Chi Phạm