Nam Định đăng ký Xuân Son thi đấu Cúp Quốc gia; Những đội bóng nào đã có vé dự World Cup 2026?

Nepal muốn mượn sân Thống Nhất làm “sân nhà” đấu tuyển Việt Nam; Nam Định đăng ký Xuân Son thi đấu Cúp Quốc gia; Việt Nam bị Indonesia và Malaysia thu hẹp khoảng cách trên BXH FIFA; Jude Bellingham trở lại, HLV Alonso “đau đầu” với bài toán tuyến giữa... là những tin chính có trong bản tin thể thao tổng hợp sáng nay ngày 11/9.

Nepal muốn mượn sân Thống Nhất làm “sân nhà” đấu tuyển Việt Nam

Do tình hình chính trị bất ổn, đội tuyển Nepal nhiều khả năng sẽ mượn sân Thống Nhất (TP HCM) để thi đấu lượt về vòng loại Asian Cup 2027 với Việt Nam ngày 14/10, thay vì chơi trên sân nhà ở Kathmandu. Trận lượt đi diễn ra ngày 9/10 tại sân Gò Đậu (Bình Dương). Nếu được VFF chấp thuận, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ tiết kiệm đáng kể chi phí di chuyển, đồng thời tránh bất lợi về độ cao và thời tiết khắc nghiệt tại thủ đô Nepal. Đây cũng sẽ là lần đầu HLV Kim dẫn dắt tuyển Việt Nam ra mắt khán giả TP HCM.

Hình ảnh sân Thống Nhất (TP HCM) vào tháng 10/2024. (Ảnh: Đức Đồng - VNExpress)

Sân Thống Nhất, công trình bóng đá lâu đời nhất Việt Nam, hiện có sức chứa gần 20.000 chỗ và đủ tiêu chuẩn tổ chức các giải quốc tế. Sau hai lượt trận bảng F, Malaysia dẫn đầu với 6 điểm, Việt Nam xếp nhì (3 điểm), Lào đứng thứ ba (3 điểm) còn Nepal chưa có điểm nào. Chỉ đội nhất bảng mới giành vé vào vòng chung kết Asian Cup 2027 tại Arab Saudi.

Nam Định đăng ký Xuân Son thi đấu Cúp Quốc gia

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã được Nam Định điền tên vào danh sách tham dự Cúp Quốc gia 2025/26, theo cập nhật từ VPF. Đây được xem là dấu hiệu tích cực trong quá trình hồi phục chấn thương của chân sút sinh năm 1997, người từng là mũi nhọn quan trọng trên hàng công đội bóng thành Nam. Dù chưa thể ra sân ngay, việc góp mặt trong danh sách cho thấy Xuân Son đang tiến gần ngày tái xuất.

Nam Định đăng ký Xuân Son ở Cúp Quốc gia 2025/26.

Từ đầu tháng 9, anh đã bắt đầu tập luyện cùng đồng đội, dần lấy lại cảm giác bóng và thể lực. HLV Vũ Hồng Việt nhiều khả năng sẽ tính toán sử dụng Xuân Son ở các đấu trường như Cúp Quốc gia, Cúp Đông Nam Á hoặc AFC Champions League Two.

Danh sách tham dự Cúp Quốc gia 2025/26 của Nam Định.

Nam Định sẽ khởi đầu Cúp Quốc gia từ vòng tứ kết, gặp đội thắng trong cặp Long An – Quy Nhơn United. Với lực lượng hiện tại cùng sự trở lại của Xuân Son, đội bóng thành Nam có cơ sở để đặt mục tiêu tiến sâu ở mùa giải mới.

Jude Bellingham trở lại, HLV Alonso “đau đầu” với bài toán tuyến giữa

Tiền vệ Jude Bellingham đã trở lại tập luyện cùng Real Madrid chỉ sau 8 tuần phẫu thuật vai, sớm hơn nhiều so với dự kiến 10-12 tuần. Ca phẫu thuật hồi tháng 7 nhằm điều trị dứt điểm chấn thương trật khớp vai trái đã đeo bám anh từ năm 2023. Trong buổi tập mới đây, Bellingham xuất hiện trên sân cùng nhóm cầu thủ không lên tuyển quốc gia và còn tự đăng ảnh khẳng định: “Trở lại sân cỏ cùng những người anh em của tôi!”.

HLV Alonso đối diện cơn “đau đầu dễ chịu” với sự trở lại của Jude Bellingham.

Sự bình phục nhanh chóng của Bellingham đem đến tin vui cho Real Madrid nhưng cũng khiến HLV Xabi Alonso đối diện cơn “đau đầu dễ chịu”. Đội bóng Hoàng gia đang khởi đầu La Liga 2025/26 hoàn hảo với 9 điểm sau 3 trận, khi tuyến giữa Valverde - Tchouameni - Guler chơi ăn ý trong nhiều sơ đồ.

Bellingham vốn là trụ cột từ khi gia nhập hè 2023, ghi 19 bàn mùa đầu và tiếp tục giữ vai trò quan trọng tại FIFA Club World Cup. Sự trở lại của ngôi sao 22 tuổi hứa hẹn tăng thêm sức mạnh, nhưng đồng thời có thể đẩy Arda Guler vào cuộc cạnh tranh vị trí gay gắt.

Những đội bóng nào đã có vé dự World Cup 2026?

Loạt trận vòng loại World Cup 2026 vừa khép lại đã xác định thêm những đội chính thức góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Ở châu Phi, Morocco và Tunisia là hai đại diện đầu tiên giành vé sau khi chắc chắn đứng đầu bảng.

Tại châu Á, sáu đội đã góp mặt gồm: Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc và Uzbekistan. Nam Mỹ cũng đã có đủ sáu gương mặt quen thuộc: Argentina, Brazil, Ecuador, Uruguay, Paraguay và Colombia.

Khu vực Bắc, Trung Mỹ & Caribe sớm xác định ba suất cho các nước đồng chủ nhà Canada, Mexico và Mỹ, trong khi còn ba suất trực tiếp nữa sẽ ngã ngũ vào ngày 18/11.

Châu Đại Dương có New Zealand đại diện duy nhất sau chiến thắng ở vòng play-off. Riêng châu Âu chưa có đội nào giành vé, khi vòng loại vẫn kéo dài đến tháng 3/2026.

Tin vắn nổi bật: - Đội tuyển Việt Nam tụt xuống hạng 114 FIFA với 1.169,92 điểm, bị Indonesia (hạng 119) và Malaysia (hạng 123) thu hẹp khoảng cách, tạo áp lực trước các trận vòng loại Asian Cup và World Cup sắp tới. Xếp hạng của đội tuyển Việt Nam so với một số đối thủ gần nhất (Ảnh: Football Ranking). - CLB Long An – Tây Ninh làm lễ xuất quân tại Tây Ninh, quyết tâm vượt khó, hướng tới mùa giải hạng Nhất 2025-2026 với khí thế và niềm tin mới. - K+ chính thức sở hữu bản quyền truyền hình VCK U.23 châu Á 2026 tại Việt Nam, phát sóng đầy đủ các trận đấu, trong đó có U.23 Việt Nam, trên hệ thống kênh và ứng dụng K+. - Cristiano Ronaldo được vinh danh “Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại” tại Liga Portugal Awards, khẳng định di sản huyền thoại và tầm ảnh hưởng vượt xa những con số thống kê. - Christian Eriksen đạt thỏa thuận gia nhập Wolfsburg theo dạng tự do sau khi chia tay MU, chuẩn bị ra mắt Bundesliga lần đầu tiên và được kỳ vọng mang lại kinh nghiệm, sáng tạo cho đội bóng Đức.

HS