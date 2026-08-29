Nắm địa bàn sau sắp xếp thôn, tổ dân phố

Sau sắp xếp, số thôn, tổ dân phố (TDP) giảm, phạm vi quản lý của nhiều đơn vị rộng hơn. Tại TDP Phượng Đình, phường Nguyệt Viên và thôn Hà Bình, xã Hoằng Sơn, những người am hiểu từng khu dân cư tiếp tục được phân công, phối hợp với lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở để nắm tình hình và xử lý công việc phát sinh.

Công an xã Hoằng Sơn trao đổi với người dân, nắm tình hình ngay tại khu dân cư.

TDP Phượng Đình, phường Nguyệt Viên hiện có 624 hộ, 2.317 nhân khẩu, được thành lập từ TDP Phượng Đình 1 và TDP Phượng Đình 2.

Sau sắp xếp, những người từng trực tiếp phụ trách hai TDP cũ tiếp tục tham gia công tác tại TDP mới. Anh Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1991, hiện là Bí thư chi bộ TDP Phượng Đình, trước đó là Tổ trưởng TDP Phượng Đình 1. Ông Lại Sỹ Long, Phó Bí thư chi bộ, Tổ trưởng TDP Phượng Đình, từng là Tổ trưởng TDP Phượng Đình 2.

Cùng với chi ủy, các đoàn thể, TDP có 5 thành viên tổ bảo vệ ANTT do anh Nguyễn Văn Bình làm tổ trưởng. Những người từng gắn bó với từng khu dân cư tiếp tục phối hợp nắm tình hình, xử lý công việc trên địa bàn sau sắp xếp.

Những ngày cuối tháng 8, mưa kéo dài khiến một số vị trí có nguy cơ ngập. Khi gia đình ông Nguyễn Đình Sơn báo nước dâng vào trang trại, đe dọa khoảng 4.000 con gà, TDP đã huy động đoàn viên thanh niên, hội viên cựu chiến binh, thành viên tổ bảo vệ ANTT và ban công tác mặt trận đến hỗ trợ. Cùng thời điểm, lực lượng của TDP kiểm tra cống chui dưới đường sắt và một số điểm có nguy cơ ngập.

Theo bí thư chi bộ Nguyễn Văn Mạnh, sau khi hai TDP hợp nhất, số hộ và phạm vi phụ trách tăng lên nên việc phân công phải rõ hơn. Người được giao phụ trách khu vực nào cần nắm chắc tình hình khu vực đó; khi có việc phát sinh phải kịp thời trao đổi để phối hợp xử lý.

Sau sắp xếp, phường Nguyệt Viên còn 15 TDP, giảm từ 32 đơn vị trước đây. Theo ông Dương Minh Anh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Nguyệt Viên, trong quá trình kiện toàn tổ chức tại các TDP, địa phương chú trọng bố trí những người có kinh nghiệm, am hiểu từng khu dân cư.

Tại thôn Hà Bình, xã Hoằng Sơn, việc nắm địa bàn càng cần sự phối hợp chặt chẽ khi thôn mới được hình thành từ thôn Nam Bình cũ và một phần thôn Hà Nội cũ. Hà Bình hiện có 552 hộ, 2.144 nhân khẩu trên diện tích hơn 153ha; giữa hai khu dân cư có những vị trí cách nhau hơn 1km.

Anh Nguyễn Hải Thanh, sinh năm 1999, từng tham gia công tác đoàn, dân quân tự vệ và được bầu làm trưởng thôn năm 2025. Sau sắp xếp, anh tiếp tục đảm nhiệm vị trí trưởng thôn Hà Bình. Khi kiện toàn nhân sự của thôn, những người am hiểu từng khu vực tiếp tục được bố trí tham gia công tác. “Người nào hiểu khu vực nào thì cùng phối hợp nắm khu vực ấy. Khi có việc phát sinh, mình biết phải trao đổi với ai để nắm tình hình nhanh hơn”, trưởng thôn Nguyễn Hải Thanh cho biết.

Ngày 25/8, trong quá trình kiểm tra dọc đê tả Lạch Trường, trưởng thôn Nguyễn Hải Thanh phát hiện một sự cố liên quan đến phương tiện thủy tại khu vực gần cầu sông Tào và báo về xã. Lãnh đạo UBND xã, Công an xã Hoằng Sơn cùng các lực lượng chức năng sau đó đã kiểm tra, xử lý.

Xã Hoằng Sơn hiện có diện tích khoảng 21,9km2, dân số 27.567 người; sau sắp xếp, số thôn giảm từ 28 xuống còn 14. Công an xã đã rà soát địa bàn, phân công 10 cán bộ trực tiếp phụ trách các khu vực, đồng thời củng cố 14 tổ bảo vệ ANTT với tổng số 76 thành viên.

Thông qua trưởng thôn, tổ bảo vệ ANTT và các lực lượng ở cơ sở, cán bộ Công an xã kịp thời tiếp nhận thông tin, xác minh và xử lý các vụ việc phát sinh. Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã Hoằng Sơn đã tiếp nhận 9 vụ mâu thuẫn trong Nhân dân, chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai và va chạm trong sinh hoạt hàng xóm. Trong đó, 8 vụ đã được giải quyết ổn thỏa, một vụ tiếp tục được theo dõi.

Trung tá Lê Văn Quý, Trưởng Công an xã Hoằng Sơn, cho biết: "Sau sắp xếp, cán bộ phụ trách địa bàn được yêu cầu duy trì liên hệ với trưởng thôn, tổ bảo vệ ANTT và các lực lượng ở cơ sở để kịp thời tiếp nhận, xác minh thông tin. Chúng tôi xác định rõ người phát hiện, người tiếp nhận, lực lượng chủ trì xử lý và người tiếp tục theo dõi sau đó. Một vụ việc được biết sớm, xử lý ngay từ cơ sở sẽ hạn chế nguy cơ phát sinh phức tạp”.

Bài và ảnh: Tăng Thúy