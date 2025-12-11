Năm 2025 Hội Chữ thập đỏ các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung trợ giúp trên 2 triệu người yếu thế

Sáng 11/12, tại tỉnh Thanh Hóa, Cụm thi đua số 4 - Hội Chữ thập đỏ các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung tổ chức hội nghị giao ban công tác hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2025, Hội Chữ thập đỏ các tỉnh trong Cụm thi đua số 4 đã tiếp tục lựa chọn các nội dung hoạt động có trọng tâm, trọng điểm, mang tính đột phá và thích ứng với điều kiện tình hình mới. Nhờ đó, tất cả chỉ tiêu cơ bản đề ra của các tỉnh hội đều đạt và vượt ở mức cao.

Tổng trị giá các hoạt động trong năm đạt trên 1,1 nghìn tỷ đồng (cao nhất từ trước đến nay), trợ giúp cho trên 2 triệu lượt người và trung bình đạt 143% chỉ tiêu, kế hoạch năm của các tỉnh hội.

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa, Trưởng Cụm thi đua số 4 phát biểu tại hội nghị.

Công tác xã hội và trợ giúp nhân đạo của các tỉnh hội tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, phong trào “Tết nhân ái” Xuân Ất Tỵ 2025 đã thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp Nhân dân, nhà hảo tâm và doanh nghiệp tại các địa phương. Thông qua phong trào đã trao tặng trên 750 nghìn suất quà tết với tổng trị giá gần 350 tỷ đồng; 9/9 tỉnh hội vượt chỉ tiêu Trung ương Hội giao.

Triển khai “Tháng nhân đạo” năm 2025, các đơn vị trong cụm đã phát động chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái - Tiếp nối trang sử vàng”; triển khai “Tháng nhân đạo” năm 2025 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Lan tỏa yêu thương”, gắn với phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát theo tinh thần Chỉ thị số 42/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chương trình vận động ủng hộ Nhân dân Cuba nhân kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Cuba (2/12/1960 - 2/12/2025) được các tỉnh hội triển khai rộng khắp, tiếp nhận ủng hộ của trên 56.000 lượt tổ chức, cá nhân, với tổng số tiền trên 74,5 tỷ đồng.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa phát biểu tham luận hội nghị.

Tham luận tại hội nghị, đại diện các tỉnh hội đã làm rõ thêm những kết quả đạt được, đề xuất giải pháp nhằm triển khai hiệu quả mục tiêu đề ra trong công tác hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2026.

Đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị phát biểu tham luận hội nghị.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Cụm thi đua số 4 đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ năm 2026. Theo đó, các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 44-KL/TW, ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới”; sớm hoàn thành việc sáp nhập, hợp nhất, thành lập Hội Chữ thập đỏ các xã, phường, đặc khu; triển khai có hiệu quả phong trào “Tết Nhân ái”, “Tháng Nhân đạo” và các hoạt động nhân đạo nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2026); triển khai đồng bộ và hiệu quả công tác vận động xây dựng quỹ, nguồn kinh phí cho hoạt động chữ thập đỏ nhân “Tháng Nhân đạo” năm 2026...

Trước đó (ngày 10/12), đoàn công tác Hội Chữ thập đỏ các tỉnh trong cụm đã tham quan một số mô hình hoạt động tiêu biểu và hỗ trợ các hoạt động nhân đạo tại tỉnh Thanh Hóa.

Hoài Anh