Mỹ xem xét mở rộng danh sách cấm nhập cảnh lên hơn 30 quốc gia sau vụ nổ súng ở Washington

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đang đề xuất mở rộng danh sách các quốc gia chịu lệnh cấm hoặc hạn chế nhập cảnh lên 30–32 nước, tăng đáng kể so với danh sách hiện tại gồm 19 quốc gia. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đẩy mạnh siết chặt chính sách nhập cư sau vụ nổ súng ở Washington, DC, khiến một lính Vệ binh Quốc gia thiệt mạng và một người khác nguy kịch.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem tham dự một cuộc họp tại Phòng Bầu dục, Nhà Trắng, ngày 17 tháng 11 năm 2025. Ảnh: AP.

Viết trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Kristi Noem cho biết, bà đã trao đổi với Tổng thống Donald Trump và đưa ra đề xuất cấm đi lại hoàn toàn với công dân tới từ một số quốc gia không được chào đón. Theo bà Noem, những người này nhập cảnh vào Mỹ và gây hại cho nước Mỹ, bằng cách hút cạn tiền thuế và cướp đoạt quyền lợi mà người Mỹ đáng được hưởng đồng thời gây ra những bất ổn xã hội.

Theo một số nguồn tin trên truyền thông Mỹ, lệnh cấm đi lại do bà Noem công bố sẽ áp dụng cho khoảng 30 quốc gia và danh sách này có thể mở rộng. Người phát ngôn của Văn phòng Di trú cho biết, danh sách các quốc gia sẽ sớm được công bố. Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã ban hành sắc lệnh cấm công dân từ 7 nước nhập cảnh vào Mỹ.

Mỹ tiếp tục siết chặt chính sách nhập cư sau vụ một công dân Afghanistan nổ súng nhắm vào hai vệ binh quốc gia đang làm nhiệm vụ ở thủ đô Washington khiến một người thiệt mạng. Công dân Afghanistan này nhập cảnh vào Mỹ theo chương trình tị nạn dưới thời Tổng thống Joe Biden. Ngay sau vụ việc, giới chức Mỹ đã quyết định rà soát lại tất cả các thẻ xanh đã cấp cho công dân tới từ 19 quốc gia đồng thời tuyên bố dừng vĩnh viễn việc tiếp nhận người nhập cư từ các nước thuộc “thế giới thứ ba” động thái được Bộ trưởng Noem công khai ủng hộ.

Danh sách 19 quốc gia hiện chịu hạn chế một phần hoặc toàn bộ gồm: Afghanistan, Myanmar, Chad, Cộng hòa Congo, Guinea Xích đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Yemen, Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela. Ông Trump từng cho rằng các nước này có hệ thống kiểm tra giấy tờ “thiếu tin cậy” hoặc từ chối tiếp nhận công dân bị Mỹ trục xuất.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters, CNN.