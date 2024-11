Mỹ điều chỉnh chiến lược răn đe hạt nhân

Theo báo cáo của Lầu Năm Góc, Mỹ sẽ điều chỉnh chiến lược răn đe hạt nhân của mình để ứng phó với các mối đe dọa tiềm tàng.

Một máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ. Ảnh: Getty Images.

Trong một tuyên bố mới đây, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết “nhiều đối thủ hạt nhân đang thách thức an ninh Mỹ và các đồng minh”, đồng thời cho biết những quốc gia này đang hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của họ.

Richard Johnson, Phó trợ lý Bộ trưởng quốc phòng Mỹ lưu ý Washington cần phải điều chỉnh chiến lược của mình để duy trì khả năng răn đe hạt nhân. Tuy nhiên, ông cũng cho biết nỗ lực hiện đại hóa hạt nhân hiện tại có thể là chưa đủ.

Theo Johnson, để giải quyết những lo ngại đó, Lầu Năm Góc “đã thực hiện các bước để tăng cường năng lực răn đe hạt nhân và tính linh hoạt”. Các yếu tố chính bao gồm phát triển bom B61-13 và tăng cường khả năng sẵn sàng của tàu ngầm lớp Ohio được trang bị vũ khí hạt nhân.

Lầu Năm Góc đã công bố việc phát triển một biến thể mới của bom B61 vào tháng 10 năm ngoái để thay thế một số phiên bản cũ hơn, cung cấp “các lựa chọn bổ sung để tấn công một số mục tiêu quân sự khó khăn trên diện tích lớn”. Tuy nhiên Washington nhấn mạnh việc triển khai bom B61-13 “không phải để ứng phó với bất kỳ sự kiện cụ thể nào hiện nay”.

Trong khi đó, tàu ngầm lớp Ohio là yếu tố then chốt của bộ ba hạt nhân Mỹ và được thiết kế đặc biệt để răn đe hạt nhân. Chúng được trang bị tên lửa Trident có tầm bắn lên tới 12.000 km.

Bình luận của Johnson được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh thay đổi học thuyết hạt nhân, trong đó quy định “một cuộc xâm lược chống lại Nga và các đồng minh của Nga từ bất kỳ quốc gia phi hạt nhân nào với sự tham gia hoặc hỗ trợ của một quốc gia hạt nhân sẽ được coi là cuộc tấn công chung của họ”.

Putin đã phê duyệt những thay đổi này vào ngày 19/11 khi Mỹ và một số quốc gia phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do nước ngoài sản xuất để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, bất chấp cảnh báo leo thang xung đột và dẫn đến việc NATO tham gia trực tiếp vào các cuộc giao tranh.

Đầu tuần này, Nga đã tiến hành cuộc tấn công vào Ukraine bằng tên lửa siêu thanh tầm trung Oreshnik mới nhất, với lý do đáp trả các cuộc tấn công xuyên biên giới của Kiev bằng hệ thống ATACMS và HIMARS do Mỹ sản xuất, cũng như tên lửa Storm Shadow do Anh sản xuất.

TD (theo RT, MEHR News Agency)