Mỹ và Israel phối hợp chặt chẽ trong kế hoạch tấn công Iran hồi tháng 6

Theo báo Times of Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu lên kế hoạch cho một cuộc tấn công tiềm tàng nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran sau cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo vào tháng 2/2025, song song với các tuyên bố ưu tiên đàm phán nhằm “ru ngủ” Tehran.

Mỹ và Israel phối hợp chặt chẽ trong kế hoạch tấn công Iran hồi tháng 6. Ảnh mih họa: kurdistan24

Trong cuộc gặp hồi tháng hai, Thủ tướng Netanyahu đã trình bày với Tổng thống Trump các phương án tấn công Iran. Tổng thống Trump sau đó tuyên bố, ông ưu tiên giải pháp đàm phán hơn là tấn công quân sự. Tuy nhiên trước đó, trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Trump nêu rõ Israel sở hữu rất nhiều thiết bị quân sự tốt và nguy hiểm nhất thế giới và sẵn sàng sử dụng chúng. Ông cảnh báo hậu quả sẽ tệ hơn nhiều so với bất kỳ điều gì Tehran biết hay tưởng tượng được. Ông nhấn mạnh vẫn còn thời gian để chấm dứt sự đối đầu đẫm máu này, Iran cần phải thực hiện một thỏa thuận, trước khi không còn gì nữa.

Theo các quan chức và nguồn thạo tin cho biết, Israel đã tiến hành một chiến dịch bí mật phối hợp cao nhắm vào các nhà khoa học và cơ sở hạt nhân của Iran. Được đặt tên là Chiến dịch Narnia, nhiệm vụ này kết hợp thu thập tình báo, các cuộc tấn công chính xác và một chiến lược ngoại giao được dàn dựng cẩn thận nhằm tối đa hóa hiệu quả trong khi giảm thiểu hậu quả quốc tế.

Trong khi đó theo i24news ngày 17/12, các giới chức Iran cho biết đã bắt giữ một công dân Thụy Điển bị nghi ngờ làm gián điệp cho Israel trong cuộc xung đột ngắn ngày giữa hai nước hồi tháng 6 vừa qua. Các quan chức Iran cáo buộc công dân Thụy Điển này đã trải qua khóa huấn luyện tình báo và duy trì liên lạc với các điệp viên Israel tại 6 quốc gia châu Âu cũng như tại Israel.

Người này được cho là đã đến Israel và Iran khoảng một tháng trước khi xung đột bùng nổ. Lực lượng an ninh Iran cho biết đã phát hiện các thiết bị điện tử trên người nghi can khi bị bắt giữ. Nghi phạm được cho là đã thừa nhận các cáo buộc, và phán quyết đối với vụ án sẽ được đưa ra vào cuối tuần này.

Lê Hà.

Nguồn: Times of Israel, i24news