Mỹ và Anh dỡ bỏ lệnh trừng phạt với Tổng thống Syria

Ngày 7/11, cả Chính phủ Mỹ và Chính phủ Anh đều thông báo chính thức dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa, một động thái diễn ra chỉ một ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có động thái tương tự.

Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa. Ảnh: Reuters.

Các thông báo này được đưa ra ngay trước thềm chuyến thăm Mỹ của nhà lãnh đạo Syria, dự kiến diễn ra vào đầu tuần tới.

Theo đó, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố danh sách điều chỉnh, trong đó loại bỏ các biện pháp nhằm trực tiếp nhắm vào Tổng thống Al-Sharaa và Bộ trưởng Nội vụ Syria Anas Khattab. Bước đi này được Washington mô tả là “hướng tới việc tái bình thường hoá quan hệ” nếu Damascus tiếp tục hợp tác về chống khủng bố và các cam kết an ninh khác. Nhà Trắng cho biết việc dỡ trừng phạt là nhằm tạo không gian cho các cuộc đàm phán ngoại giao và để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón dự kiến tại Washington trong tuần tới.

Trong khi đó, chính phủ Anh thông báo rằng danh sách bị trừng phạt của quốc gia này đã được cập nhật, loại bỏ ông Ahmad al-Sharaa và ông Anas Khattab khỏi danh sách các cá nhân bị phong tỏa tài sản và hạn chế đi lại.

Động thái mới nhất này của Mỹ và Anh nhanh chóng gây ra nhiều phản ứng, khi một số đồng minh phương Tây bày tỏ thận trọng, cảnh báo rằng việc dỡ trừng phạt phải đi kèm cơ chế giám sát chặt chẽ để đảm bảo cam kết của Damascus về chống khủng bố và nhân quyền. Các nhà phân tích cho rằng, hành động này, dù mang ý nghĩa làm ấm quan hệ, có thể khiến nội bộ Liên minh châu Âu EU thêm chia rẽ khi một số thành viên vẫn còn cảnh giác với chính phủ Syria sau nhiều năm xung đột.

Người dân đi bộ trước tòa nhà Chính phủ Syria tại thủ đô Damascus. Ảnh: AP

Trước đó, ngày 6/11, với 14 phiếu thuận và một phiếu trắng từ Trung Quốc, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng đã thông qua nghị quyết chính thức gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa và Bộ trưởng Nội vụ Anas Khattab - một bước đi được xem là tín hiệu công nhận “kỷ nguyên mới” của Syria sau hơn một thập kỷ nội chiến.

Ngọc Liên

Nguồn: Reuters/Al Jazeera