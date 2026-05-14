Mỹ - Trung thúc đẩy đối thoại, mở rộng hợp tác và quản lý khác biệt

Tối 13/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch nước Tập Cận Bình, trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn nhất thế giới thúc đẩy đối thoại nhằm giảm căng thẳng trong các lĩnh vực thương mại, an ninh và những vấn đề quốc tế.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, chuyến thăm diễn ra từ ngày 13 đến 15/5 và là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ thăm Trung Quốc trong gần 9 năm, đồng thời là chuyến thăm thứ hai của ông Trump tới Trung Quốc kể từ năm 2017.

Ngay sau khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Bắc Kinh, Tổng thống Donald Trump được Trung Quốc tổ chức lễ đón cấp nhà nước. Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính cùng đại diện Bộ Ngoại giao và một số quan chức cấp cao đã có mặt tại sân bay để chào đón đoàn.

Theo kế hoạch, cuộc hội đàm chính thức giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch TRung Quốc Tập Cận Bình sẽ diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày 14/5. Hai bên dự kiến thảo luận nhiều nội dung trọng tâm như thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng, kiểm soát xuất khẩu và các điểm nóng an ninh quốc tế.

Truyền thông quốc tế cho biết hai bên có thể xem xét các cơ chế hợp tác mới nhằm quản lý quan hệ kinh tế song phương, đồng thời tiếp tục trao đổi về khả năng gia hạn các thỏa thuận tạm thời liên quan đến thuế quan đã đạt được trước đó. Một số lĩnh vực như nông sản, hàng không, đất hiếm và công nghệ cao được dự báo sẽ nằm trong chương trình nghị sự.

Bên cạnh đó, các vấn đề liên quan Trung Đông, trong đó có diễn biến tại Iran, cũng được cho là sẽ được đề cập, trong bối cảnh hai nước đều chịu tác động từ những biến động năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, Bắc Kinh sẵn sàng cùng Washington tăng cường đối thoại, mở rộng hợp tác và quản lý khác biệt, nhằm duy trì quan hệ ổn định, lành mạnh và bền vững giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo lịch trình, hai nhà lãnh đạo sẽ có nhiều hoạt động tiếp xúc trong khuôn khổ chuyến thăm, bao gồm hội đàm, tiệc chiêu đãi cấp nhà nước và các cuộc trao đổi làm việc chuyên đề.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ kinh tế song phương vẫn tồn tại nhiều khác biệt, song cả Washington và Bắc Kinh đều bày tỏ mong muốn duy trì ổn định quan hệ và tránh leo thang căng thẳng, đồng thời tìm kiếm các điểm đồng để thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, AP