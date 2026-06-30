Mỹ phát triển đầu đạn hạt nhân mới sau gần 4 thập kỷ

Mỹ đã bắt đầu phát triển một loại đầu đạn hạt nhân mới, được coi là chương trình đầu tiên trong gần 40 năm qua, trong khuôn khổ hợp tác giữa Hải quân Mỹ và Cơ quan An ninh Hạt nhân Quốc gia (NNSA).

Lần đầu tiên sau 40 năm, Mỹ đang phát triển một đầu đạn hạt nhân mới. Ảnh: UA.NEWS.

Theo đó, đầu đạn W93/Mk7 được thiết kế nhằm thay thế các thành phần đã lạc hậu trong kho vũ khí hiện có, đồng thời tích hợp với thế hệ tên lửa phóng từ tàu ngầm tương lai. Chương trình này nằm trong kế hoạch hiện đại hóa lực lượng răn đe hạt nhân trên biển của Mỹ, gắn với quá trình chuyển đổi từ tàu ngầm lớp Ohio sang lớp Columbia.

Song song với đó, Mỹ đang phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Trident II D5 Life Extension 2 (D5LE2). Đây là phiên bản nâng cấp của hệ thống Trident II D5, đang được sử dụng từ năm 1990.

Tên lửa mới được thiết kế với cấu hình lai, kết hợp động cơ đã được kiểm chứng với hệ thống điện tử, dẫn đường và cấu trúc nâng cấp nhằm đáp ứng yêu cầu tác chiến trong môi trường đe dọa ngày càng phức tạp. Theo kế hoạch, D5LE2 đã bước vào giai đoạn phát triển kỹ thuật và sản xuất từ năm 2025 và dự kiến đưa vào biên chế trong năm tài chính 2039.

Chương trình hiện đại hóa này cũng được triển khai trong khuôn khổ hợp tác chiến lược với Anh, liên quan đến chương trình tàu ngầm lớp Dreadnought. Hải quân Mỹ đang đồng thời mở rộng hạ tầng thử nghiệm và sản xuất tại nhiều bang nhằm phục vụ quá trình phát triển hệ thống vũ khí chiến lược thế hệ mới.

Giới chức Mỹ cho biết, quá trình nâng cấp lực lượng răn đe hạt nhân là một phần trong chiến lược hiện đại hóa tổng thể “bộ ba hạt nhân”, gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa, máy bay ném bom chiến lược và tên lửa phóng từ tàu ngầm. Trong đó, lực lượng tàu ngầm được đánh giá là thành phần có khả năng sống sót cao nhất nhờ khả năng hoạt động dưới biển trong thời gian dài.

Minh Phương

Nguồn: United24.