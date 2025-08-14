Mỹ nới lỏng quy định hàng không vũ trụ thương mại

Ngày 13/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành sắc lệnh hành pháp nhằm đơn giản hóa các quy định liên bang về phóng tên lửa thương mại. Quyết định này được cho là sẽ mang lại lợi ích lớn cho công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk và các doanh nghiệp tư nhân khác trong lĩnh vực vũ trụ.

Theo thông cáo của Nhà Trắng, sắc lệnh mới của Tổng thống Trump yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải Mỹ xóa bỏ hoặc đẩy nhanh quy trình đánh giá tác động môi trường đối với giấy phép phóng tên lửa do Cục Hàng không Liên bang (FAA) cấp.

Sắc lệnh cũng yêu cầu bãi bỏ các quy định không còn phù hợp với bối cảnh hiện tại hoặc các quy định quá khắt khe đối với các phương tiện không gian.

Nhà Trắng nhấn mạnh các quy trình cấp phép kém hiệu quả đang cản trở dòng vốn đầu tư và sự đổi mới, làm suy giảm khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp Mỹ trong cuộc đua giành vị thế dẫn đầu thị trường không gian toàn cầu.

Điều này cũng làm chậm hoạt động phóng tàu vũ trụ thương mại và phát triển cơ sở hạ tầng, gây bất lợi cho các doanh nghiệp mới gia nhập thị trường so với những đơn vị lâu năm có khả năng chi trả chi phí tuân thủ.

Tuy không được nhắc tên trực tiếp trong sắc lệnh, tập đoàn tên lửa và vệ tinh SpaceX do tỷ phú Musk sáng lập được cho sẽ là bên hưởng lợi lớn nhất.

SpaceX hiện là doanh nghiệp dẫn đầu ngành công nghiệp vũ trụ tại Mỹ, vượt qua cả Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) về số vụ phóng tên lửa thường xuyên vào không gian.

Ông Musk trước đó nhiều lần phàn nàn rằng các đánh giá môi trường và các cuộc điều tra sau sự cố đã làm chậm quá trình thử nghiệm tên lửa mới mang tên Starship tại cơ sở South Texas./.

Theo TTXVN