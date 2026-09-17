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Mỹ loại hàng hóa Canada khỏi mua sắm công, gia tăng sức ép lên Ottawa

Vân Bình
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(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh loại các sản phẩm có nguồn gốc Canada khỏi chương trình mua sắm của chính phủ liên bang, trong động thái mới làm gia tăng sức ép đối với Ottawa giữa lúc đàm phán thương mại song phương chưa đạt tiến triển.

Mỹ loại hàng hóa Canada khỏi mua sắm công, gia tăng sức ép lên Ottawa

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh loại các sản phẩm có nguồn gốc Canada khỏi chương trình mua sắm của chính phủ liên bang, trong động thái mới làm gia tăng sức ép đối với Ottawa giữa lúc đàm phán thương mại song phương chưa đạt tiến triển.

Mỹ loại hàng hóa Canada khỏi mua sắm công, gia tăng sức ép lên Ottawa

Theo Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump ngày 16/9 đã ký một tuyên bố yêu cầu loại các sản phẩm có nguồn gốc Canada khỏi chương trình mua sắm của Chính phủ Mỹ. Động thái này được đưa ra sau khi ông Trump ngày 8/9 chỉ đạo Cơ quan Dịch vụ Công Mỹ (GSA) phối hợp với Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm loại hàng hóa Canada khỏi danh sách mua sắm của chính phủ liên bang.

Trước đó, ông Trump cho biết biện pháp trên sẽ được duy trì cho đến khi Canada khôi phục điều mà ông gọi là sự “công bằng và có đi có lại” đối với nông dân và doanh nghiệp Mỹ. Quyết định này là một phần trong loạt biện pháp thương mại mà chính quyền Tổng thống Trump áp dụng đối với Canada trong những tuần gần đây.

Động thái loại hàng hóa Canada khỏi mua sắm công cũng diễn ra sau khi chính quyền Tổng thống Trump công bố thêm các biện pháp hạn chế đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Canada, trong đó có một số sản phẩm sữa và đồ uống có cồn. Washington cho rằng các biện pháp này nhằm đáp trả những chính sách thương mại của Canada mà Mỹ cho là gây bất lợi cho nông dân và doanh nghiệp Mỹ.

Trong khi đó, Chính phủ Canada đã triển khai các biện pháp đáp trả và tiếp tục tìm kiếm những lựa chọn nhằm giảm mức độ phụ thuộc vào thị trường Mỹ. Reuters ngày 16/9 cho biết Canada cũng đang tăng cường mở rộng các quan hệ kinh tế và an ninh với các đối tác khác, trong đó có các nước châu Âu.

Việc Washington tiếp tục sử dụng thuế quan và các quy định về mua sắm công như công cụ gây sức ép cho thấy tranh chấp thương mại Mỹ-Canada vẫn chưa có dấu hiệu được tháo gỡ trong ngắn hạn. Hai bên vẫn đứng trước yêu cầu tìm kiếm một khuôn khổ thỏa thuận mới nhằm duy trì dòng chảy thương mại và hạn chế tác động đối với các doanh nghiệp cũng như chuỗi cung ứng hai nước.

Vân Bình

Từ khóa:

#Canada #Mua sắm #Tổng thống mỹ donald trump #Hàng hóa #Đàm phán thương mại #Sản phẩm #Chương trình #Tổng thống donald trump #Thái #Doanh nghiệp

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