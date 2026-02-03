Mỹ - Iran sẽ nối lại đàm phán hạt nhân vào ngày 6/2 tại Thổ Nhĩ Kỳ

Mỹ và Iran dự kiến sẽ nối lại các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran vào cuối tuần này tại Thổ Nhĩ Kỳ, làm dấy lên những kỳ vọng về khả năng khôi phục kênh ngoại giao song phương trong bối cảnh hai bên tìm cách hạ nhiệt căng thẳng và tránh nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực.

Mỹ - Iran sẽ nối lại đàm phán hạt nhân vào ngày 6/2 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Arirang News.

Theo thông tin mà các quan chức Mỹ và Iran trao đổi với hãng tin Reuters, cuộc gặp dự kiến diễn ra vào ngày 6/2 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, đánh dấu cuộc tiếp xúc cấp cao đầu tiên giữa hai nước kể từ khi các cuộc đàm phán trước đó đổ vỡ và xung đột kéo dài 12 ngày nổ ra hồi tháng 6 năm ngoái.

Đại diện phía Mỹ là Đặc phái viên Steve Witkoff, trong khi phía Iran do Ngoại trưởng Abbas Araghchi dẫn đầu. Ngoài ra, đại diện của một số quốc gia Trung Đông, bao gồm Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Qatar và Ai Cập, cũng được cho là sẽ tham dự, phản ánh nỗ lực phối hợp khu vực nhằm hỗ trợ tiến trình ngoại giao.

Việc nối lại đối thoại diễn ra sau nhiều tháng căng thẳng gia tăng và các cuộc thương lượng rơi vào bế tắc, trong khi cả Washington và Tehran gần đây đều phát tín hiệu sẵn sàng quay lại bàn đàm phán, dù vẫn tồn tại những bất đồng sâu sắc liên quan đến phạm vi và mức độ các hoạt động hạt nhân của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ thấp những cảnh báo của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei về nguy cơ bùng phát chiến tranh khu vực nếu Mỹ tiến hành các hành động quân sự nhằm vào Iran. Ảnh: AFP.

Ngày 2/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hạ thấp những cảnh báo của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei về nguy cơ bùng phát chiến tranh khu vực nếu Mỹ tiến hành các hành động quân sự nhằm vào Iran. Phát biểu với báo giới tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Tổng thống Trump nhấn mạnh Mỹ đang duy trì sự hiện diện quân sự mạnh mẽ tại khu vực và bày tỏ hy vọng hai bên có thể sớm đạt được một thỏa thuận. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng kết quả của các cuộc đàm phán sắp tới sẽ là phép thử đối với những cảnh báo từ phía Iran.

Trong khi đó, cùng ngày, truyền thông Iran đưa tin Tổng thống Masoud Pezeshkian đã chỉ thị khởi động lại các cuộc đàm phán với Washington liên quan tới hồ sơ hạt nhân.

