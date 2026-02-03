Israel, Mỹ tập trận chung trên Biển Đỏ

Quân đội Israel cho biết hải quân nước này và Mỹ đã tiến hành một cuộc tập trận chung trên Biển Đỏ, trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục gia tăng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Tàu tên lửa của hải quân Israel tuần tra trên Biển Đỏ, ngoài khơi thành phố cảng Eilat ở miền nam Israel, ngày 26/12/2023. Ảnh: AFP.

Theo thông cáo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 2/2, cuộc diễn tập có sự tham gia của tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Delbert D. Black thuộc lớp Arleigh Burke của Mỹ và tàu hộ vệ lớp Sa’ar 5 INS Eilat của Hải quân Israel. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ hợp tác thường xuyên giữa Hải quân Israel và Hạm đội 5 của Mỹ tại khu vực Biển Đỏ.

Bộ Tư lệnh Lực lượng Hải quân Trung tâm Mỹ (NAVCENT), thành phần hải quân của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), mô tả đây là một cuộc diễn tập hàng hải thường kỳ, qua đó thể hiện mối quan hệ đối tác quân sự chặt chẽ giữa Hạm đội 5 của Mỹ và Hải quân Israel.

Tàu khu trục USS Delbert D. Black của Hải quân Mỹ cập cảng Eilat, miền nam Israel, ngày 30/1/2026. Ảnh: Yehuda Ben Itach.

Trước khi diễn tập, tàu khu trục USS Delbert D. Black đã neo đậu tại cảng Eilat trong chuyến thăm được lên kế hoạch từ trước. IDF nhấn mạnh việc tàu chiến Mỹ cập cảng Eilat phản ánh sự phối hợp chiến lược và hợp tác gần gũi giữa quân đội hai nước, đồng thời khẳng định đây là hoạt động mang tính thường lệ.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đe dọa sử dụng biện pháp quân sự nhằm vào Iran. Song song với đó, nhiều quốc gia Arab và trong khu vực, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Qatar và Ai Cập, đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm nối lại đàm phán giữa Washington và Tehran, tránh nguy cơ xung đột lan rộng.

Tại Israel, những ngày gần đây xuất hiện lo ngại rằng Mỹ có thể ưu tiên giải pháp chính trị với Iran thay vì hành động quân sự. Các nhà phân tích cho rằng Tel Aviv ủng hộ lập trường cứng rắn hơn, đồng thời nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào giữa Mỹ và Iran cũng cần bao trùm không chỉ chương trình hạt nhân mà cả năng lực tên lửa của Tehran. Theo Kênh 12 của Israel, Tel Aviv đã cảnh báo Washington về nguy cơ Iran “đánh lừa” trong tiến trình đàm phán.

Thanh Hằng

Nguồn: aa.com