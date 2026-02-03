Israel phản ứng gay gắt biểu tượng của Ủy ban Quốc gia Quản lý Gaza

Hội đồng phụ trách điều hành các hoạt động dân sự thường nhật tại Dải Gaza vừa công bố logo mới, có thiết kế gần như trùng khớp với biểu tượng của Chính quyền Palestine (PA), động thái đã vấp phải phản ứng gay gắt từ phía Israel.

Biểu tượng của Ủy ban Quốc gia Quản lý Gaza Ảnh: Wion.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 2/2 đã chỉ trích biểu tượng của Ủy ban Quốc gia Quản lý Gaza, cho rằng logo vừa công bố khác với mẫu từng được trình cho Israel trước đó. Tel Aviv khẳng định sẽ không chấp nhận việc sử dụng biểu trưng của Chính quyền Palestine và nhấn mạnh PA sẽ không tham gia quản lý Gaza.

Theo các quan sát, logo mới gần như giống hệt biểu tượng của PA, chỉ khác ở dòng chữ phía dưới khi từ “Palestine” được thay bằng chữ viết tắt “NCA”.

Tranh cãi nổ ra trong bối cảnh Israel mở lại một phần cửa khẩu Rafah sau gần hai năm hầu như đóng cửa. Dưới các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt, một số người Palestine đã được phép qua lại cửa khẩu này. Rafah - từng là thành phố khoảng 250.000 dân nhưng nay phần lớn bị phá hủy và gần như không còn cư dân, hiện là tuyến đường duy nhất ra vào của hơn 2 triệu người dân Gaza.

Xe cứu thương chờ ở phía Ai Cập của cửa khẩu Rafah để vào Dải Gaza. Ảnh: AFP.

Lưu lượng qua cửa khẩu vẫn rất hạn chế. Theo các nguồn tin địa phương, trong đợt mở cửa đầu tiên chỉ có 12 người được phép trở lại Gaza, trong khi 15 người rời khỏi vùng lãnh thổ này. Các nguồn Ai Cập và Palestine cho biết khoảng 50 người khác đang chờ hoàn tất thủ tục kiểm tra an ninh ở phía biên giới do Israel kiểm soát. Phía Palestine cho rằng sự chậm trễ chủ yếu xuất phát từ các biện pháp an ninh của Israel, trong khi quân đội Israel chưa đưa ra bình luận.

Việc mở lại cửa khẩu Rafah là một trong những yêu cầu then chốt của giai đoạn đầu thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian đạt được hồi tháng 10. Tuy nhiên, giới chức y tế cảnh báo nhu cầu hỗ trợ vẫn hết sức cấp bách, khi Bộ Y tế Gaza cho biết hơn 20.000 người bị thương hiện cần được điều trị ở nước ngoài do hệ thống y tế trong vùng quá tải.

Cùng ngày, Qatar hoan nghênh việc mở lại một phần cửa khẩu Rafah giữa Dải Gaza và Ai Cập, đồng thời kêu gọi cho phép viện trợ nhân đạo được lưu thông tự do vào Gaza. Bộ Ngoại giao Qatar nhận định việc cho phép người Palestine qua lại Rafah là “bước đi đúng hướng” nhằm cải thiện tình cảnh bi thảm của dân thường, đồng thời kêu gọi các bên thực hiện đầy đủ thỏa thuận ngừng bắn, mở các cửa khẩu để bảo đảm dòng viện trợ nhân đạo bền vững và không bị cản trở.

Thanh Hằng

Nguồn: Wion.