SpaceX mua xAI, xác lập thương vụ sáp nhập lớn nhất thế giới

Tỷ phú Elon Musk mới đây cho biết công ty hàng không vũ trụ SpaceX đã chính thức mua lại công ty trí tuệ nhân tạo xAI trong một thương vụ kỷ lục, đánh dấu thương vụ mua bán – sáp nhập lớn nhất thế giới từ trước đến nay.

Tỷ phú Elon Musk đăng trên X rằng SpaceX và xAI hiện đã hợp nhất thành một công ty Ảnh: x.com/xai.

Thỏa thuận này hợp nhất tham vọng trong lĩnh vực không gian và Trí tuệ nhân tạo (AI) của ông Elon Musk, khi SpaceX – công ty tên lửa và vệ tinh kết hợp với xAI, đơn vị phát triển chatbot Grok. Đây được xem là một trong những thương vụ táo bạo nhất của ngành công nghệ, kết nối một tập đoàn hàng không – quốc phòng với một công ty AI đang tăng trưởng nhanh, có chi phí lớn cho chip, trung tâm dữ liệu và năng lượng.

Thương vụ định giá SpaceX ở mức 1.000 tỷ USD và xAI khoảng 250 tỷ USD. Sau sáp nhập, cổ phiếu của công ty hợp nhất dự kiến được chào bán ở mức khoảng 527 USD mỗi cổ phiếu.

Thương vụ được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tham vọng xây dựng trung tâm dữ liệu của SpaceX, trong bối cảnh tỷ phú Elon Musk cạnh tranh gay gắt với các đối thủ lớn như Google, Meta, Anthropic và OpenAI trong lĩnh vực AI. Ông Elon Musk gọi đây là “không chỉ là chương tiếp theo, mà là một cuốn sách mới” trong sứ mệnh của SpaceX và xAI, với mục tiêu mở rộng trí tuệ nhân tạo ra không gian.

Tỷ phú Elon Musk sáp nhập SpaceX với xAI với mức định giá 1,25 nghìn tỷ đô la. Ảnh: Getty.

Thỏa thuận này vượt qua kỷ lục tồn tại hơn 25 năm, từng thuộc về thương vụ Vodafone mua lại Mannesmann năm 2000 trị giá 203 tỷ USD. Việc sáp nhập cũng diễn ra trong bối cảnh SpaceX đang chuẩn bị cho một đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng, có thể định giá công ty trên 1.500 tỷ USD.

Giới phân tích cho rằng thỏa thuận này tiếp tục củng cố đế chế kinh doanh của ông Musk, bao gồm Tesla, Neuralink và Boring Company. Tuy nhiên, thương vụ có thể đối mặt với sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan quản lý, đặc biệt do SpaceX đang nắm giữ nhiều hợp đồng lớn với chính phủ Mỹ và vai trò lãnh đạo chồng chéo của CEO Elon Musk trong nhiều doanh nghiệp.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters/The Guardian