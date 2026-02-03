Venezuela bổ nhiệm đại diện ngoại giao tại Mỹ

Chính phủ Venezuela thông báo đã bổ nhiệm cựu Ngoại trưởng Félix Plasencia làm đại diện ngoại giao của nước này tại Mỹ, đánh dấu một bước quan trọng trong tiến trình khôi phục quan hệ song phương sau thời gian dài gián đoạn.

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez gặp gỡ đặc phái viên Mỹ Laura Dogu, tại Cung điện Miraflores, ở Caracas, Venezuela. Ảnh: Reuters.

Ngoại trưởng Venezuela Yván Gil gọi đây là khởi đầu của giai đoạn “rà soát toàn diện” quan hệ với Mỹ trong những tháng tới, nhằm xây dựng một chương trình nghị sự mang tính xây dựng, vì hòa bình và tôn trọng lẫn nhau”, có lợi cho nhân dân hai nước.

Tổng thống lâm thời Venezuala bà Delcy Rodríguez, ngày 2/2, đã tiếp Đại biện lâm thời Mỹ, bà Laura Dogu tại Cung điện Tổng thống Miraflores ở Caracas Venezuela, trong bối cảnh Washington và Caracas đang đẩy mạnh nỗ lực khôi phục hiện diện ngoại giao chính thức sau nhiều năm gián đoạn kể từ 2019. Theo báo cáo từ phía Mỹ, hai bên đã thảo luận về chương trình làm việc chung, trong đó có các vấn đề liên quan đến ổn định, phục hồi kinh tế, hòa giải và chuyển tiếp.

Trong cuộc gặp tại Miraflores, Ngoại trưởng Venezuela Yván Gil và Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodríguez đã trao đổi với bà Dogu về “chương trình làm việc song phương”, đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực năng lượng, thương mại và chính trị - kinh tế, thể hiện sự cam kết của hai bên trong việc xây dựng một lộ trình chung dài hạn.

Cựu ngoại trưởng Félix Plasencia được bổ nhiệm làm đại diện ngoại giao của Venezuala tại Mỹ.Ảnh: AP.

Việc bổ nhiệm cựu ngoại trưởng Felix Plasencia tới Washington được giới phân tích xem là bước chuẩn bị cần thiết để tái lập kênh ngoại giao đầy đủ, đảm bảo Venezuela có đại diện thường trực tại thủ đô Mỹ và thúc đẩy các cuộc trao đổi ở cấp cao về nhiều lĩnh vực. Theo thông tin từ giới truyền thông quốc tế, ông sẽ bắt đầu công việc để khôi phục cơ quan đại diện và đàm phán tiến tới bình thường hóa quan hệ.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh hai nước đang từng bước vượt qua giai đoạn căng thẳng kéo dài nhiều năm. Trước đó, Venezuela và Mỹ đã có nhiều cuộc tiếp xúc ngoại giao, trong đó có cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và bà Delcy Rodríguez hồi giữa tháng 1, với nhận định rằng quan hệ song phương đang “rất tốt” và cần tiếp tục cải thiện dựa trên hợp tác thực chất.

Thu Uyên

Nguồn: Reuters