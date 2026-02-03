Anh sẽ trao quyền cho cho binh sĩ bắn hạ drone lạ

Số vụ phát hiện thiết bị bay không người lái lạ xuất hiện gần các căn cứ quân sự tại Anh đã tăng gấp đôi trong năm qua, từ 126 vụ được ghi nhận năm 2024 lên 266 vụ trong năm 2025, mức tăng hơn 100%. Trước tình hình này, chính phủ Anh đang lên kế hoạch trao thêm quyền cho quân nhân nhằm bắn hạ các thiết bị bay không người lái không xác định gần các căn cứ của Anh.

Quân đội Anh sẽ được phép bắn hạ máy bay không người lái bay gần các căn cứ quân sự. Ảnh: AFP.

Các nguồn tin chính phủ cho biết không thể loại trừ khả năng có sự liên quan của “các tác nhân nhà nước thù địch” trong một số vụ việc. Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey nhận định: “Việc số thiết bị bay không người lái lạ xuất hiện gần các địa điểm quân sự tại Anh tăng gấp đôi trong năm qua cho thấy tính chất các mối đe dọa mà chúng ta đang đối mặt ngày càng gia tăng và thay đổi.”

Hiện tại, quân nhân Anh chưa có thẩm quyền pháp lý để bắn hạ thiết bị bay không người lái và phải phụ thuộc vào lực lượng cảnh sát. Tuy nhiên, chính phủ đang chuẩn bị ban hành luật mới nhằm trao quyền cho quân đội chủ động xử lý các thiết bị bay không người lái đe doạ an ninh nước này.

Ông Healey cho biết thêm: “Thông qua Dự luật Lực lượng Vũ trang, chúng tôi trao cho quân đội nhiều thẩm quyền hơn để vô hiệu hóa và bắn hạ các thiết bị bay không người lái không xác định gần các căn cứ, đồng thời tăng cường đầu tư vào công nghệ chống thiết bị không người lái nhằm bảo đảm an ninh cho Anh trong nước và duy trì sức mạnh bên ngoài.”

Theo quy trình hiện hành, binh sĩ phải chuyển hướng thiết bị bay không người lái hoặc gây nhiễu tín hiệu GPS bằng các thiết bị chống drone. Dù các thẩm quyền mới chủ yếu áp dụng tại các địa điểm quân sự, quy định này cũng có thể được mở rộng sang các cơ sở dân sự như sân bay.

Năm ngoái, giới chức Anh thông báo đã thử nghiệm thực địa thành công một loại vũ khí mới được thiết kế chuyên biệt để đối phó với các cuộc tấn công theo kiểu “bầy đàn” bằng thiết bị không người lái, trong đó nhiều drone được triển khai đồng loạt nhằm làm quá tải hệ thống phòng thủ.

Anh đang đầu tư nhiều hơn vào công nghệ chống máy bay không người lái, chẳng hạn như Vũ khí năng lượng định hướng tần số vô tuyến này Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh.

Chính phủ Anh cho biết binh sĩ nước này đã theo dõi, khóa mục tiêu và vô hiệu hóa thành công các “bầy đàn” thiết bị không người lái bằng một loại vũ khí năng lượng định hướng mới mang tên RapidDestroyer, hệ thống vũ khí năng lượng định hướng tần số vô tuyến (RF-DEW) do một liên danh có chi nhánh tại Anh của tập đoàn quốc phòng Pháp Thales dẫn đầu phát triển.

Thúy Hà

Nguồn: Wionews