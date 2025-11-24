Mỹ: EU thất bại sau 19 vòng trừng phạt Nga

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 24/11 đã có những tuyên bố đáng chú ý liên quan đến chiến lược trừng phạt Nga của EU, cho rằng chiến lược này đã thất bại và việc chính phủ Mỹ đóng cửa vừa qua gây thiệt hại 11 tỉ USD, tuy nhiên ông khẳng định kinh tế Mỹ sắp tới sẽ không có có suy thoái

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trong một cuộc phỏng vấn tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa ở Milwaukee, Wisconsin, ngày 16 tháng 7 năm 2024. Ảnh: Bloomberg

Đài NBC News ngày 24/11 dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết các gói trừng phạt của châu Âu nhằm vào Nga đã “thất bại”, cho rằng Brussels đang lặp lại một chiến lược không còn hiệu quả sau gần 20 vòng áp đặt.

Phát biểu trên NBC news, ông Bessent cho biết: “Người châu Âu nói với tôi rằng họ đang chuẩn bị gói trừng phạt thứ 19. Theo quan điểm của tôi, nếu phải làm điều gì đó đến lần thứ 19 thì nghĩa là nó đã thất bại.”

Brussels đã công bố gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào Liên bang Nga hồi tháng 10 năm 2025 Ảnh: Reddit.

Tháng trước, Brussels đã công bố gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào Liên bang Nga, nhắm mục tiêu các ngân hàng, sàn giao dịch tiền mã hóa, doanh nghiệp Ấn Độ và Trung Quốc, cũng như các nhà ngoại giao của Moscow

Về phần mình, Liên bang Nga nhiều lần gọi nỗ lực gây sức ép của phương Tây nhằm hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Ukraine là vô ích và tự gây hại.

Chiến lược này cũng gây rạn nứt trong nội bộ EU, khi một số quốc gia bất đồng, bao gồm Hungary và Slovakia, kêu gọi Brussels xem xét lại cách tiếp cận và thay vào đó thúc đẩy ngoại giao.

Bộ trưởng Scott Bessent cũng cáo buộc các nước EU tiếp tục tài trợ cho Nga khi vẫn mua dầu của Moskva, vô hình trung làm suy yếu mục tiêu gây sức ép kinh tế.

Tuyên bố này nối tiếp nhận định của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 13/11, người từng thừa nhận Washington không còn nhiều mục tiêu mới để trừng phạt Nga, dấu hiệu cho thấy công cụ trừng phạt đang cạn dư địa.

Liên quan đến câu hỏi, Chính phủ đóng cửa thiệt hại 11 tỉ USD, kinh tế Mỹ sắp tới có suy thoái không? Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Mỹ không có nguy cơ rơi vào suy thoái kinh tế trong năm 2026 và khẳng định người dân nước này sẽ sớm được hưởng lợi từ các chính sách kinh tế của chính quyền Tổng thống Donald Trump về thương mại và thuế.

Theo ông, những lĩnh vực của kinh tế Mỹ nhạy cảm với lãi suất, gồm cả nhà ở đã rơi vào suy thoái nhưng toàn bộ nền kinh tế không đối diện nguy cơ tăng trưởng âm. Bộ trưởng Bessent chỉ ra một loạt thay đổi chính sách nhằm hạn chế thuế làm thêm giờ, giảm thuế đối với tiền boa và An sinh Xã hội cho một số cá nhân, cũng như cho phép khấu trừ các khoản vay mua ô tô, sẽ giúp tăng thu nhập thực tế cho người lao động Mỹ và bù đắp phần nào chi phí sinh hoạt tăng cao. Ông nói thêm rằng người nộp thuế sẽ nhận được các khoản hoàn thuế liên bang đáng kể trong quý I/2026 do những thay đổi về thuế suất. Theo Bộ trưởng, một loạt thỏa thuận thương mại cũng sẽ hỗ trợ thúc đẩy nền kinh tế, đồng thời ông dự đoán sẽ có thêm nhiều nhà máy mới được mở trên khắp nước Mỹ.

Nhật Lệ

Nguồn: RT, NBC, Arab News