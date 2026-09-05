Mỹ duyệt bán gói bom và khí tài dẫn đường chính xác cho Ả rập Xê út

Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá khoảng 5 tỷ USD cho Ả rập Xê út , trong đó có hơn 10.000 bom đa dụng và các bộ khí tài dẫn đường chính xác. Thương vụ diễn ra trong bối cảnh Riyadh liên tiếp hứng chịu các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Mỹ phê duyệt bán gói bom và khí tài dẫn đường chính xác cho Ả rập Xê út. Ảnh: The Guardian.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, gói vũ khí dành cho Ả rập Xê út nhằm củng cố năng lực phòng thủ của một đồng minh chủ chốt ngoài NATO, tăng cường khả năng bảo vệ lãnh thổ và cải thiện khả năng phối hợp tác chiến giữa lực lượng Mỹ với các đối tác tại vùng Vịnh.

Gói mua bán bao gồm hơn 10.000 bom đa dụng, được chia tương đương giữa loại 500 pound (khoảng 227 kg) và 2.000 pound (khoảng 907 kg). Mỹ cũng cung cấp hơn 10.000 bộ khí tài dẫn đường mở rộng tầm cho bom JDAM, cho phép chuyển bom thông thường thành vũ khí dẫn đường chính xác.

Ngoài gói bom và khí tài dẫn đường, Mỹ còn phê duyệt riêng thương vụ trị giá khoảng 750 triệu USD cung cấp động cơ AGT500 cho xe tăng. Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo các thương vụ cho Quốc hội, song các thỏa thuận vẫn phải trải qua quy trình xem xét theo quy định.

Ả rập Xê út thời gian qua phải đối mặt với các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ Iran và lực lượng Houthi tại Yemen trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran tiếp diễn.

Hệ thống tên lửa Patriot và THAAD. Ảnh: Interesting Engineering.

Trong khi các gói hỗ trợ gần đây tập trung nhiều vào năng lực phòng không và đánh chặn, trong đó có các hệ thống Patriot và THAAD, thương vụ mới dành một phần đáng kể cho bom và bộ khí tài dẫn đường chính xác, qua đó tăng cường năng lực tác chiến trên không của Ả rập Xê út.

Bên cạnh Ả rập Xê út, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng phê duyệt thương vụ tiềm năng trị giá 188 triệu USD với Oman nhằm duy trì hoạt động của đội máy bay chiến đấu F-16. Washington đồng thời cho phép bán trực thăng Bell 412 EPX trị giá khoảng 150 triệu USD cho Iraq, chỉ vài ngày sau khi thông qua một gói trực thăng khác trị giá 800 triệu USD cho Baghdad. Tổng giá trị các thương vụ được Mỹ thông báo trong đợt này lên tới khoảng 6,1 tỷ USD, bao gồm các thỏa thuận với Ả rập Xê-út, Oman và Iraq.

Minh Phương

Nguồn: WION.