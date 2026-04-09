Mỹ duy trì khả năng hoạt động của tên lửa hạt nhân AGM-86B thông qua hợp đồng dài hạn với Boeing

Không quân Mỹ sẽ duy trì khả năng hoạt động của tên lửa hành trình phóng từ trên không AGM-86B, một trong những hệ thống hạt nhân lâu đời nhất của nước này, thông qua hợp đồng dài hạn với Boeing, nhằm đảm bảo năng lực răn đe chiến lược trong thập niên tới.

Tên lửa hành trình phóng từ máy bay AGM-86B (ALCM). Ảnh: Interestingengineering

Chương trình bảo trì, bắt đầu từ ngày 6 tháng 3 năm 2026 dưới sự quản lý của Trung tâm Vũ khí Hạt nhân Không quân, tập trung vào việc nâng cấp các linh kiện điện tử cũ trong hệ thống điều khiển bay của tên lửa, nơi tần suất hỏng hóc ngày càng tăng. Điểm trọng tâm là bộ điều khiển Elevon Actuator, thiết bị kết nối máy tính dẫn đường với các bề mặt điều khiển, giúp AGM-86B cơ động chính xác trong suốt hành trình.

Boeing sẽ tháo rời từng bộ điều khiển, thay thế các linh kiện lỗi thời như transistor và đi-ốt chỉnh lưu, sau đó lắp ráp và thử nghiệm lại để khôi phục hiệu suất gần như mới mà không thay đổi thiết kế gốc. Việc này đảm bảo khả năng tương thích với phần mềm hiện có và các yêu cầu chứng nhận liên quan đến hệ thống hạt nhân.

Nạp tên lửa hành trình phóng từ máy bay AGM-86/B lên cánh máy bay B-52H Stratofortress. Ảnh: JT Armstrong

Hợp đồng kéo dài bảy năm, đến năm 2033, với mục tiêu sản xuất lên đến 550 bộ điều khiển, duy trì năng lực sẵn sàng của toàn bộ đội AGM-86B. Mẫu tên lửa này vẫn sử dụng cơ chế bay thấp theo địa hình để tránh bị phát hiện, động cơ tuabin nhỏ giúp tầm bắn vượt quá 1.490 dặm, và mang đầu đạn hạt nhân W80-1 có mức công suất lựa chọn. Khi kết hợp với máy bay ném bom B-52, AGM-86B vẫn là trụ cột của khả năng răn đe chiến lược trên không.

Việc duy trì AGM-86B diễn ra trong bối cảnh tên lửa thế hệ mới AGM-181 Long Range Standoff (LRSO) vẫn đang trong giai đoạn tăng sản lượng. Hệ thống bảo trì hiện nay giúp kéo dài vòng đời của AGM-86B, đảm bảo khả năng chiến đấu liên tục mà không phải đối mặt với rủi ro từ thiết kế lại lớn, đồng thời kiểm soát chi phí và duy trì năng lực sẵn sàng cho Không quân Mỹ.

Lê Hà.

Nguồn: Interesting Engineering