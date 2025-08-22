Mỹ đưa ra khung thời gian cho tiến trình chấm dứt xung đột Nga-Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/8 cho biết ông sẽ dành 2 tuần để đánh giá khả năng tiến triển trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine, trong bối cảnh nỗ lực ngoại giao của Washington chưa đạt được bước đột phá đáng kể.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với kênh Newsmax, Tổng thống Trump nhấn mạnh có thể biết việc có đi đến thỏa thuận hay không trong 2 tuần nữa. Sau đó, “có thể chúng tôi sẽ phải lựa chọn hướng đi khác."

Tuyên bố này được Tổng thống Trump đưa ra sau Hội nghị thượng đỉnh tại Alaska với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 16/8, cũng như sau cuộc gặp của ông với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky và một số lãnh đạo châu Âu tại Nhà Trắng hôm 19/8.

Trong khi Tổng thống Trump nỗ lực thúc đẩy khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine, ông Zelensky khẳng định điều kiện tiên quyết là các đồng minh phải thống nhất gói bảo đảm an ninh nhằm ngăn chặn nguy cơ bùng phát trở lại xung đột.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh: “Chúng tôi cần hiểu rõ kiến trúc bảo đảm an ninh trong vòng 7-10 ngày tới, quốc gia nào sẽ làm gì vào thời điểm nào."

Bên cạnh đó, ông Zelensky cũng cáo buộc Moskva đang tìm cách “né tránh” khả năng gặp gỡ lãnh đạo 2 bên và không muốn chấm dứt xung đột.

Tuy nhiên, Nga cho rằng Kiev đã đưa ra những yêu cầu “không thực tế”, đặc biệt là việc triển khai lực lượng châu Âu tại Ukraine./.

Theo TTXVN