Hướng tới quản lý hiện đại, minh bạch và phục vụ người dân

Thực hiện Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 12/9/2025 của UBND tỉnh về triển khai chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn toàn tỉnh, xã Tây Đô đã và đang chủ động vào cuộc với tinh thần quyết liệt, khẩn trương, bám sát yêu cầu “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”, coi đây là nền tảng quan trọng cho quản lý đất đai bền vững và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tây Đô giải quyết TTHC nhanh chóng, thuận tiện cho công dân.

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, công tác quản lý đất đai của xã Tây Đô đối mặt với nhiều thách thức như dữ liệu đất đai chưa đầy đủ, nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa được số hóa; thông tin chủ sử dụng đất trong một số hồ sơ chưa khớp với dữ liệu dân cư; bản đồ địa chính đo từ năm 2001-2002 đã lạc hậu, nhiều hồ sơ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) chưa được nhập vào hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. Ở nhiều thửa đất chủ sử dụng đã thay đổi nhưng giấy tờ vẫn mang tên người cũ, thông tin chưa được cập nhật. Một số hộ bị mờ, rách GCNQSDĐ nhưng chưa biết thủ tục làm lại gây khó khăn trong tra cứu hay giao dịch. Đáng chú ý, không ít trường hợp thông tin chủ sử dụng đất không khớp với cơ sở dữ liệu dân cư: sai ngày tháng năm sinh, sai số CCCD, tên thay đổi theo điều chỉnh hộ tịch nhưng giấy chứng nhận không được cập nhật...

Trước thực tế đó, UBND xã Tây Đô đã ban hành hàng loạt văn bản chỉ đạo, thành lập ban chỉ đạo và các tổ thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; đồng thời thông tin rộng rãi tới Nhân dân để phối hợp cung cấp giấy tờ. Các tổ công tác đến từng hộ thu thập giấy chứng nhận, CCCD, đối chiếu thông tin chủ sử dụng với dữ liệu dân cư, lập biểu mẫu theo quy định và chuyển về Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Vĩnh Lộc để phân loại lỗi, chỉnh lý kỹ thuật và cập nhật vào hệ thống. Trong điều kiện thiếu thiết bị số hóa chuyên dụng, cán bộ xã linh hoạt sử dụng các ứng dụng trên điện thoại thông minh như Office Lens, CamScanner để quét, lưu trữ tài liệu, bảo đảm dữ liệu đầy đủ, rõ nét phục vụ nhập liệu. Quá trình thực hiện, xã Tây Đô và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Vĩnh Lộc phối hợp chặt chẽ, xã chịu trách nhiệm thu thập, kiểm tra, chuẩn hóa thông tin, văn phòng đăng ký đất đai đối chiếu bản đồ, phân loại lỗi, cập nhật biến động vào hệ thống dữ liệu đất đai. Nhờ đó, tiến độ chiến dịch được duy trì ổn định, từng bước tháo gỡ khó khăn phát sinh, giảm thiểu sai lệch giữa hồ sơ giấy, thực địa và dữ liệu số.

Tại thôn Quan Nhân, tổ công tác của xã đến từng hộ gia đình để kiểm tra thông tin chủ sử dụng đất, đối chiếu với dữ liệu dân cư, hướng dẫn người dân cung cấp bản chụp giấy tờ cần thiết. Nhiều người dân đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của cán bộ xã.

Bà Nguyễn Thị Hoa bày tỏ: "Tôi già rồi, lại không biết dùng điện thoại thông minh. Khi xã triển khai rà soát hồ sơ đất, tôi lo lắm. Nhưng cán bộ xã đến tận nhà, hỗ trợ chụp giấy tờ, kiểm tra thông tin giúp, chỉ ít phút là xong. Tôi thấy rất yên tâm và hài lòng".

Phó Chủ tịch UBND xã Tây Đô Hà Văn Lương, cho biết: "Quan điểm xuyên suốt của địa phương là công khai, minh bạch, giảm tối đa thủ tục cho người dân. Việc gì dân khó thì cán bộ xuống tận nơi hỗ trợ, tháo gỡ để không ai bị bỏ sót dữ liệu, mục tiêu cao nhất là đảm bảo quyền lợi của người dân. Mặc dù chiến dịch đang trong giai đoạn triển khai, song có thể thấy rõ hiệu quả bước đầu: dữ liệu đất đai từng bước được chuẩn hóa, minh bạch hơn; hồ sơ của người dân được đối chiếu, cập nhật đầy đủ, phục vụ thuận lợi cho công tác quản lý và giải quyết thủ tục hành chính".

Theo lãnh đạo xã, khi hoàn thành chiến dịch, Tây Đô sẽ “điểm danh” được toàn bộ thực trạng đất đai trên địa bàn, từ đó quản lý hiệu quả hơn, góp phần hạn chế tranh chấp, thất thoát tài nguyên, ngăn ngừa tiêu cực trong cấp GCNQSDĐ. Xã đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai sạch, đầy đủ và được cập nhật liên tục; tăng tỷ lệ số hóa hồ sơ; đẩy mạnh ứng dụng phần mềm quản lý đất đai; kết nối đồng bộ với hệ thống dữ liệu của tỉnh và quốc gia; tiến tới giải quyết thủ tục đất đai trực tuyến ở mức độ cao. Việc làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật mà còn là bước chuyển quan trọng trong quản trị địa phương, hướng tới xây dựng một nền quản trị hiện đại, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn - đúng tinh thần “lấy người dân làm trung tâm”. Dữ liệu đất đai “sạch - sống - số hóa” sẽ giúp chống thất thoát tài nguyên, hạn chế tranh chấp, ngăn ngừa sai phạm, đồng thời tạo dựng môi trường thông tin minh bạch để thu hút đầu tư.

Với xã Tây Đô, đây là bước đi căn bản để xây dựng chính quyền hoạt động hiệu quả, minh bạch, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Bài và ảnh: Tô Hà