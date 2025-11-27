Châu Âu triệt phá đường dây gian lận thuế quy mô lớn

Hotline: 0822.173.636   |

Ngày 26/11, Viện công tố châu Âu (EPPO) cho biết cơ quan này đã triệt phá một đường dây gian lận thuế, trị giá hơn 78 triệu euro (90 triệu USD), bắt giữ ít nhất 6 đối tượng trong các đợt truy quét tại hàng chục địa điểm ở Italy và Croatia. Ngoài ra, một loạt bất động sản, xe sang, trang sức quý hiếm, cùng hơn 1 triệu euro tiền mặt cũng đã bị tịch thu.

Ảnh minh họa.

Theo EPPO, các nhà điều tra đã phát hiện một đường dây liên quan đến tội phạm có tổ chức, do 3 đối tượng cầm đầu.

Nhóm nghi phạm này núp bóng dưới hình ảnh nhà sáng lập, giám đốc điều hành và nhà quản lý hàng chục công ty “vỏ bọc” - vận hành trên mạng lưới tội phạm, với đội ngũ thành viên chủ yếu tại Italy và Croatia.

EPPO cho biết đường dây này đã thực hiện gian lận thuế bằng cách xin khấu trừ hoặc hoàn thuế Giá trị gia tăng (VAT) đối với hoạt động mua bán hàng hóa giữa các nước thành viên của Liên minh châu Âu (EU) dù thực tế thuế VAT chưa được nộp.

Nhóm nghi phạm cầm đầu đã thiết lập một mô hình gian lận quy mô lớn, sử dụng các công ty “vỏ bọc” để đăng ký những lô hàng ảo về các sản phẩm điện tử và mặt hàng vệ sinh. Theo ước tính, hình thức “gian lận xoay vòng” này gây thiệt hại cho EU hàng chục tỷ euro mỗi năm.

Trong chiến dịch truy quét nói trên, cảnh sát Croatia đã thực hiện 6 vụ bắt giữ và giới chức Italy đã phong tỏa tài khoản của nhóm đối tượng cầm đầu đường dây.

Ngoài ra, các công tố viên cũng yêu cầu tạm giam và chấm dứt hoạt động kinh doanh đối với 27 cá nhân có liên quan đến vụ việc./.

Theo TTXVN

