Nga mở tuyến đường thủy quốc tế mới, chuyển trọng tâm thương mại sang châu Á

Trước bối cảnh các lệnh trừng phạt của phương Tây gia tăng và những nỗ lực can thiệp vào hoạt động thương mại của Nga tại Biển Đen và Baltic, Moskva đang đẩy mạnh chiến lược mở tuyến vận tải mới hướng sang phương Đông.

Một cuộc họp do Nikolai Patrushev, Trợ lý Tổng thống Liên bang Nga kiêm Chủ tịch Hội đồng Hàng hải Nga, chủ trì đã được tổ chức tại Yakutsk để thảo luận về việc triển khai tuyến vận tải Mohe-Naiba Ảnh: YASIA

Tuyến vận tải quốc tế mà Nga đang triển khai mang tên Mohe-Naiba, kết nối thành phố Mohe của Trung Quốc với cảng Naiba tại Yakutia. Tuyến Mohe-Naiba kết nối trực tiếp Nga - Trung Quốc, chuyển trọng tâm thương mại của Nga sang châu Á, tránh các tuyến hàng hải truyền thống như kênh Suez hay tuyến châu Âu vốn dễ bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt, kiểm soát tài chính, hoặc cấm vận hàng hóa của phương Tây.

Tại cuộc họp do Trợ lý Tổng thống Nga kiêm Chủ tịch Hội đồng Hàng hải Nikolai Patrushev chủ trì, Moskva xác nhận việc triển khai tuyến Mohe–Naiba, tuyến đường dự kiến sẽ đóng vai trò tải hàng cho Hành lang Vận tải Xuyên Bắc Cực trong tương lai. Tuyến này lấy sông Lena làm trục chính, đòi hỏi phải nâng cấp đồng bộ hạ tầng và hiện đại hóa đội tàu đường sông.

Theo kế hoạch, Nga sẽ xây dựng cảng nước sâu tại Naiba, nơi có độ sâu tự nhiên tới 14 mét, vượt trội so với cảng Tiksi gần đó. Giai đoạn đầu của dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Từ Naiba, tuyến vận tải sẽ kết nối bằng đường bộ và đường sắt tới thành phố Mohe của Trung Quốc, rút ngắn hành trình vận chuyển xuống còn 4.000 km, chỉ bằng một nửa so với tuyến biển từ Tiksi đến Vladivostok.

Ông Nikolai Patrushev cho biết, tuyến Mohe–Naiba có thể đạt sản lượng vận tải 20 triệu tấn mỗi năm. dự án quy mô lớn, đòi hỏi hệ thống cảng, hạ tầng hàng hải, trung tâm dịch vụ và các trung tâm logistics hiện đại, được liên kết liền mạch với đường sắt và đường bộ.

Quang cảnh sông Lena nhìn từ trên không. Ảnh: Sputnik

Để thực hiện, Nga đã chi gần 5 tỷ rúp cho giai đoạn đầu xây dựng cảng Naiba, đồng thời kêu gọi mô hình đối tác công - tư và huy động nguồn vốn từ thị trường tài chính.

Các chuyên gia cho rằng việc hình thành tuyến Mohe–Naiba là bước đi chiến lược khi Nga phải tìm tuyến thương mại thay thế trước áp lực trừng phạt. Siberia đang trở thành nền tảng tài nguyên và giao thông chủ chốt trong quá trình Nga chuyển trục sang châu Á.

Ngoài Mohe–Naiba, nhiều tuyến kết nối khác với Trung Quốc và Mông Cổ cũng đang được đẩy mạnh, bao gồm cả dự án đường ống khí “Sức mạnh Siberia-2”.

Với việc triển khai hành lang Mohe–Naiba, Nga kỳ vọng biến sông Lena từ một tuyến vận tải khu vực thành hành lang logistics mang tầm quốc gia và quốc tế, đồng thời tạo ra tuyến kết nối thương mại mới với Trung Quốc trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu đang thay đổi mạnh mẽ.

Nhật Lệ

Spunik, Izvestia, Nampa