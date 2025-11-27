Hoạt động ngoại giao của lãnh đạo Trung - Mỹ là “mỏ neo ổn định” quan hệ hai nước

Đại sứ Trung Quốc tại Nga, Trương Hán Huy mới đây nhận định rằng hoạt động ngoại giao giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump đóng vai trò như một “mỏ neo ổn định” cho quan hệ giữa hai nước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc, vào ngày 30 tháng 10 năm 2025. Ảnh: Nhà Trắng.

Phát biểu với truyền thông Nga, ông Trương Hán Huy nói: “Từ đầu năm đến nay, bất chấp những thăng trầm trong quan hệ Trung – Mỹ, chính sách của Bắc Kinh đối với Washington vẫn luôn nhất quán và ổn định. Trung Quốc tuân theo ba nguyên tắc do Chủ tịch Tập Cận Bình đề ra: tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng có lợi. Hoạt động ngoại giao của hai nguyên thủ chính là ‘mỏ neo ổn định’ trong quan hệ Trung – Mỹ.”

Ông Trương cũng cho biết: “Việc khôi phục đối thoại kinh tế – thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ đã củng cố niềm tin của các thị trường toàn cầu. Các cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước có ý nghĩa quan trọng trong việc loại bỏ hiểu lầm, sửa chữa những đánh giá sai lệch và ngăn chặn những biến động mạnh trong quan hệ song phương.”

Phát biểu của nhà ngoại giao Trung Quốc đưa ra trong bối cảnh cùng ngày, Mỹ thông báo gia hạn thêm một năm miễn trừ thuế quan đối với một số mặt hàng công nghiệp và y tế nhập khẩu từ Trung Quốc. Biện pháp miễn trừ này, vốn đã được gia hạn từng phần trong hơn một năm, dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 29/11.

Mỹ gia hạn miễn trừ thuế quan với một số mặt hàng công nghiệp và y tế nhập khẩu từ Trung Quốc thêm một năm. Ảnh: Getty.

Trong một tuyên bố, Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho biết: “Việc gia hạn các loại miễn trừ này diễn ra sau thỏa thuận thương mại và kinh tế lịch sử giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình được Nhà Trắng công bố vào ngày 1 tháng 11 năm 2025”.

Đợt gia hạn lần này bao gồm 14 danh mục sản phẩm liên quan đến thiết bị sản xuất sản phẩm năng lượng mặt trời và 164 danh mục cho nhiều loại sản phẩm công nghiệp và y tế, bao gồm động cơ điện, thiết bị theo dõi huyết áp, linh kiện máy bơm, máy nén khí ô tô và bảng mạch in.

Thúy Hà

Nguồn: TASS/Reuters