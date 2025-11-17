Phép thử “liều cao”

UBND phường Hạc Thành vừa ra quân thiết lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng, bảo đảm vệ sinh môi trường, với mục tiêu xây dựng Hạc Thành “sáng, xanh, sạch, đẹp”. Đợt cao điểm kéo dài đến ngày 15/4/2026 và được chia làm 2 đợt.

Phường sẽ tập trung tuyên truyền, vận động, nhắc nhở, ký cam kết đến hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học đóng trên địa bàn trước khi ra quân tổng kiểm tra, xử lý vi phạm và chốt trực duy trì, không để tái lấn chiếm vi phạm. Giữa 2 đợt, phường sẽ tổ chức họp đánh giá kết quả để rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng đột xuất đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện nhiệm vụ.

Đợt ra quân thu hút sự quan tâm rất lớn của người dân trong phường. Bởi tình trạng mất trật tự đô thị, nhất là việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, nơi công cộng phục vụ cho mục đích sản xuất, kinh doanh đang gây bức xúc cho người dân, nhất là người tham gia giao thông.

Trong khoảng 30 năm qua, TP Thanh Hóa trước đây đã rất nhiều lần ra quân dẹp nạn lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, giải tỏa chợ cóc, chợ tạm, nơi kinh doanh bất hợp pháp, bãi tập kết vật liệu xây dựng, trông giữ xe phi pháp... Những chiếc bán bình, hàng quán giành đất công; những chiếc xe đẩy chiếm dụng lòng đường; ô tô, xe máy dừng đậu ở nơi không được phép đều phải trở lại trật tự ban đầu. Cách đây 8 năm một đợt ra quân có thể nói là vô cùng mạnh mẽ của thành phố, các lực lượng quản lý trật tự đô thị nhiều ngày thức ngủ trên đường phố, tuyên truyền, cưỡng chế vi phạm... Những chiếc vạch kẻ phân định khu vực người dân được sử dụng vào việc kinh doanh và không được sử dụng xuất hiện trên nhiều con phố. Thế nhưng biện pháp ấy cũng chỉ tồn tại trong thời gian không dài, sau đó đâu lại vào đấy, những chiếc vạch cứ thế mờ đi cả trên đường phố và cả trong suy nghĩ.

Trên vỉa hè và những không gian công cộng luôn tồn tại những lợi ích đan xen, nếu giải quyết không khéo bài toán sinh kế trên vỉa hè sẽ dễ nứt nảy những vấn đề xã hội lớn hơn. Việc lập lại trật tự công cộng đô thị vì thế vừa đòi hỏi các biện pháp tuyên truyền, thuyết phục kết hợp với cưỡng chế, xử lý mạnh tay, và nhất là những biện pháp ấy phải được duy trì thường xuyên, mang tính bền vững. Qua các đợt cao điểm ra quân của thành phố trước đây cho thấy khi nào chính quyền mạnh tay thì các nhóm lợi ích thu mình lại. Khi chính quyền chùng xuống các nhóm lợi ích lại bùng lên. Những lần ra quân trước đây được xem như là phép thử năng lực của chính quyền TP Thanh Hóa cũ, và kết quả là vẫn thiếu tính bền vững.

Với đợt ra quân dài hơi, đồng bộ, mạnh mẽ kết hợp nhiều biện pháp lần này, nhiều người cho rằng đây sẽ là “phép thử liều cao”, để phường Hạc Thành - một phường có diện tích, quy mô dân số trong nhóm dẫn đầu cả nước - khẳng định năng lực lãnh đạo, quản lý, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong bối cảnh vừa sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính.

Về nguyên lý, khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, phường trở thành cấp quản lý cao hơn trước một bước, nhưng lại đòi hỏi phải gần dân, sát dân, chỉ đạo trực tiếp các phố thực hiện chủ trương, nghị quyết của chính mình. Lần ra quân này của phường Hạc Thành đã ở một tâm thế khác, vị thế khác, nên người dân cũng chờ đợi một kết quả khác.

Thái Minh